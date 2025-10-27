แจ็คสันปลื้มประเดิมคุมปราสาทสายฟ้าชนะในบ้าน ชมลูกทีมใจสู้จนปราบม้านิลมังกร
มาร์ค แจ็คสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คนใหม่ กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านชนะระยอง เอฟซี 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ที่ช้าง อารีน่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ว่า เกมวันนี้เป็นเกมที่ยาก นักเตะปราสาทสายฟ้าของเราก็สู้ทุกคนจนวินาทีสุดท้าย มันเป็นชัยชนะที่สำคัญมากในวันนี้ ทีมเรายังมีอีกหลายจุดที่พัฒนาให้ดีกว่านี้ได้ วันนี้มีความสุข และภูมิใจกับนักเตะทุกคน ที่ทำหน้าที่ได้ตามที่โค้ชต้องการ
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงสภาพร่างกายของนักเตะที่ถูกส่งลงสนาม แล้วต้องถูกเปลี่ยนออก เป็นเพราะต้องเดินทาง และเล่นในอากาศที่เริ่มเย็น หรือไม่ กุนซือป้ายแดง เผยว่า มันเกิดขึ้นได้เสมอในการเล่นฟุตบอล นักเตะเราโชคไม่ดี แต่เราต้องปรับตัวกันให้เร็ว เรามีทีมที่ใหญ่พอจะลงไปสร้างความแตกต่างของเกมได้ ต้องไปดูกันต่อไปว่าพวกที่ได้รับบาดเจ็บ มีอาการบาดเจ็บหนักแค่ไหน แน่นอนว่าเราทุกคนไม่อยากให้เรื่องบาดเจ็บเกิดขึ้น แต่ก็ยังยืนยันว่าเรามีนักเตะในทีมที่ดี
แจ็คสันกล่าวอีกว่า เกมนี้เราสร้างสรรค์โอกาสทำประตูได้เยอะก็จริง ซึ่งการเล่นหน้าประตูเราต้องชัวร์ และเน้นมากกว่านี้ ถ้าเราทำได้ เกมเราก็จะง่ายขึ้น อย่างที่บอกไปนักเตะเราทุกคนก็สู้ตลอด จนสามารถที่จะยิงประตูชัยได้ น่าเสียดายที่ทีมเราเสียประตูก่อนจบครึ่งแรก มันส่งผลต่อสภาพจิตใจเหมือนกัน แต่นักเตะทุกคนก็กลับมาได้ เข้าสู่เกมมาได้และเก็บชัยชนะในบ้านมาได้
“แฟนบอลมีส่วนสำคัญมากกับทีมของเรา มันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในบ้านของผม ผมอยากให้ทุกคนมาสนับสนุนทีมอย่างต่อเนื่อง ตัวผม สตาฟโค้ช และนักเตะ ขอบคุณแฟนบอลทุกคนมาก เราจะทำผลงานให้ดีขึ้น เพื่อชัยชนะเกมต่อๆ ไป ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆ กับการพาทีมลงเล่นในรังเหย้านัดแรกของผม ผมเข้ามาที่จะพัฒนาทีมให้ดีขึ้น ทำให้นักเตะดีขึ้น ผมจะทำตามเป้าหมายของเราให้สำเร็จ” แจ็คสัน กล่าวปิดท้าย