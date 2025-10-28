เปิดโปรแกรม ฟุตบอลถ้วย ช้าง เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 64 ทีมสุดท้าย
การแข่งขันฟุตบอลรายการ “ช้าง เอฟเอ คัพ” ฤดูกาล 2025/26 รอบ 64 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลถ้วยน็อกเอาต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รายการที่ไม่มีเวทีให้กับผู้แพ้ รวมถึงเป็นเวทีสร้าง “แจ็คผู้ฆ่ายักษ์” มาแล้วนักต่อนัก สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน รอบ 64 ทีมสุดท้าย มีดังนี้
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568
เวลา 15.00 น.
สมุย ยูไนเต็ด พบ สระแก้ว บ้านแก้ง ยูไนเต็ด ที่สนามกีฬานานาชาติเทศบาลนครเกาะสมุย
นครสวรรค์ สี่แคว ซิตี้ พบ ปัตตานี เอฟซี ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
ลพบุรี ซิตี้ พบ ราชบุรี เอฟซี ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ดีเชนติ ธนบุรีฟอเรสต์ เอฟซี พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เวลา 16.00 น.
บูรพา ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ เอฟซี ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองบ้านบึง
เวลา 17.00 น.
คัสตอม ยูไนเต็ด พบ นนทบุรี ยูไนเต็ด ที่ศุลกากร ลาดกระบัง 54
เวลา 18.00 น.
สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ สิงห์ปทุมธานี เอฟซี ที่สิงห์ เชียงราย สเตเดียม
ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เกษตรศาสตร์ เอฟซี พบ นครปฐม ยูไนเต็ด ที่สนามกีฬาอินทรีจันทรสถิตย์
สุโขทัย เอฟซี พบ เอฟซี ยะลา ที่ทะเลหลวง สเตเดียม
บีเอฟบี พัทยา ซิตี้ พบ เชียงใหม่ เอฟซี ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองหนองปรือ
เวลา 18.30 น.
มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี พบ ระยอง เอฟซี ที่สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
อยุธยา ยูไนเต็ด พบ อุดร ยูไนเต็ด ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ วารินชำราบ เอฟซี ที่ช้าง อารีนา
เวลา 19.00 น.
ชลบุรี เอฟซี พบ โปลิศ เทโร เอฟซี ที่ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม
พลังกาญจน์ เอฟซี พบ นรา ยูไนเต็ดที่ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ กำแพงเพชร เอฟซี ที่ทรู บีจี สเตเดียม
วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2568
เวลา 15.00 น.
พราม แบงค็อก พบ ขอนแก่น เอฟซี ที่เอ็นที สเตเดียม
หนองคาย เอฟซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี พบ อุบลคิดส์ ซิตี้ ที่สนามกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สโมสรฟุตบอลกองเรือรบ พบ เอซีดีซี เอฟซี ที่แบทเทิลชิฟ สเตเดียม
นาวิกโยธิน เอฟซี พบ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ที่สนามกีฬาราชนาวี กม.5 สัตหีบ
วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี พบ พิษณุโลก เอฟซี ที่สนามกีฬาเทศบาลนครนนท์
เวลา 17.00 น.
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด พบ พีที ประจวบ เอฟซี ที่ศูนย์กีฬา100ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
เวลา 17.30 น.
ร้อยเอ็ด 2018 พบ สมุทรสงคราม ซิตี้ ที่ไพรด์ อารีน่า
เวลา 18.00 น.
พิจิตร ยูไนเต็ด 2025 พบ อุดรธานี ซิตี้ ที่พิจิตร สเตเดียม
บ้านค่าย ยูไนเต็ด พบ นครนายก เอฟซี ที่หวายกรอง สเตเดียม
อุทัยธานี เอฟซี พบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี
มหาสารคาม เอสดับบลิวแอล เอฟซี พบ อุตรดิตถ์ เอฟซี ที่สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
เวลา 18.30 น.
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ สมุทรสาคร ซิตี้ ที่ทรู บีจี สเตเดียม
เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ ร่มเกล้า ยูไนเต็ด ที่ธันเดอร์ โดม สเตเดียม
โดยทุกคู่ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY และ Monomax สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการ ช้าง เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000,000 บาท พร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล รายการ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก
ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ Chang Sportsmanship Award สำหรับนักฟุตบอลผู้มีน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์อีกด้วย สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage CHANG FA CUP