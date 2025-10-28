โค้ชวัง ประชุมทีมงาน U23 วางแผนฟีฟ่าเดย์ พ.ย. เตรียมสู้ศึกซีเกมส์-เอเชีย
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ห้องประชุม อาคาร FA Thailand สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมสรุปผลงานของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีน U23 จำนวน 2 นัด ในช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
การประชุมครั้งนี้นำโดย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สภากรรมการ และผู้จัดการทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์และชิงแชมป์เอเชีย U23 พร้อมด้วย “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน และทีมงานสต๊าฟโค้ช โดยนอกจากการสรุปการเดินทางไปอุ่นเครื่องกับ จีน ทั้งหมด 2 นัด ซึ่งเป็นการอุ่นแบบปิด 1 นัด และอุ่นแบบเปิดมีการถ่ายทอดสด และจบลงด้วยการเสมอกัน 0-0
นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือแผนงานการเก็บตัวในช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือนพฤศจิกายน และการเข้าร่วม ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ช่วงเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งจะใช้นักกีฬาที่อายุไม่เกิน 22 ปี และเข้าร่วมแข่งขันต่อเนื่องในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือนมกราคม 2569
โดยหลังจากนี้ ทีมชาติไทย ชุดเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ และชิงแชมป์เอเชีย U23 มีแผนเก็บตัวและลงอุ่นเครื่อง 2 นัด ในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 68 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โดย ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับ กัมพูชา และติมอร์ เลสเต