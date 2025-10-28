สมาคมฟุตบอลไทยขอโทษเวียดนามใช้ธงชาติผิด
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกแถลงการณ์ขอโทษกรณีแสดงธงชาติเวียดนามผิดเป็นธงชาติจีน ในการจับสลากการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน U19 ความว่า
“แถลงการณ์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการจับสลากการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน U19
นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด ขอโทษอย่างจริงใจต่อสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) และประชาชนชาวเวียดนาม หลังเกิดความผิดพลาดในการแสดงธงชาติเวียดนาม เป็นธงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพิธีจับสลากชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในวันนี้ โดยการแข่งขัน จะจัดขึ้น ณ สนาม อบจ.นนทบุรี สเตเดียม ประเทศไทย ในช่วงเดือนธันวาคมนี้
สมาคมฯ ตระหนักดีถึงการให้ความเคารพต่อทุกชาติสมาคมสมาชิกทุกระดับ เพราะธงชาตินั้นถือเป็นสัญลักษณ์สําคัญระดับชาติ จึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อความผิดพลาดนี้ โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สมาคมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเป็นออแกไนซ์
นอกจากนี้ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ลํ่าซํา นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงความขอโทษต่อทั้งสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมอบหมายให้นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด พร้อมคณะที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปขอโทษประธานสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และคณะผู้บริหาร ด้วยตนเองถึงที่ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 29 ตุลาคมทันที
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) และประชาชนชาวเวียดนาม จะให้อภัยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดของตัวบุคคล มิได้มีความประสงค์จะดูหมิ่นใดๆ ต่อประเทศเวียดนาม โดยความผิดพลาดครั้งนี้เป็นบทเรียนสําคัญของสมาคมฯ ที่จะต้องมีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุด ในฐานะที่ได้รับโอกาสการเป็นเจ้าภาพจากสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF)”