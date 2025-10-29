บิ๊กป๋อมเป็นตัวแทนส.บอลไทย ขอโทษเวียดนาม เรื่องธงชาติผิด
“บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด เดินทางไปขอโทษต่อสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม เป็นที่เรียบร้อย ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันที่ 29 ตุลาคม 2568 หลังเกิดความผิดพลาดในการแสดงธงชาติ ในพิธีจับสลากฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือไปขอโทษต่อทั้งสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน รวมถึงในวันนี้ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ยังมอบหมายให้นายอดิศักดิ์เดินทางไปขอโทษด้วยตนเองอีกครั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจ พร้อมยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นความผิดพลาดของตัวบุคคล และ มิได้มีความประสงค์จะดูหมิ่นใดๆ ต่อประเทศเวียดนาม และประชาชนชาวเวียดนาม
ทั้งนี้ ในที่ประชุม อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด มีโอกาสพบกับตรัน ค๊วก ตวน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และผู้บริหารสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม ซึ่งการพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดี โดยสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ และสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ให้คำมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคต ในฐานะเจ้าภาพทุกรายการสำคัญที่ได้รับโอกาส