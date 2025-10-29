บุรีรัมย์ถล่มวารินชำราบ 12-0 เชียงรายกะซวกปทุมธานี 19-0 ช้าง เอฟเอคัพ รอบ 64 ทีม
“แชมป์เก่า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดช้าง อารีน่า ไล่ยิงถล่มวารินชำราบ เอฟซี 12-0 ในการแข่งขันฟุตบอลช้าง เอฟเอคัพ รอบ 64 ทีม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
ทีมปราสาทสายฟ้าได้ประตูจาก 1-0 เฟจ์ซาล มูลิช (จุดโทษ) นาทีที่ 21, 34, 49 ธีรพล พรมพูน (เข้าประตูตัวเอง) นาทีที่ 26 อิลฮาน ฟานดี นาทีที่ 39, 45+2, 6-0 อาทิตย์ เบอร์ค นาทีที่ 67 รัตนากร ใหม่คามิ นาทีที่ 72 นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม นาทีที่ 76 ชินภัทร์ ลีเอาะ นาทีที่ 79 ธนกฤต โชติเมืองปัก นาทีที่ 81, 90
ด้านสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เปิดบ้านถล่มสิงห์ปทุมธานี เอฟซี 19-0 ได้ประตูจาก ชินเงิน ภู่ตันหยง นาทีที่ 6, 56 บรรพกิจ พรหมณี นาทีที่ 19 ทักดนัย ใจหาญ นาทีที่ 22 ดูดู้ 35 นาทีที่ 35 ชินวัตร ประจวบมอญ นาทีที่ 38, 39, 50, 82 ปิยพล ผานิชกุล นาทีที่ 57 ธนวัฒน์ พิมพ์โยธา นาทีที่ 58, 63, 74 องศา สิงห์ทอง นาทีที่ 59, 61, 90+3 ภพธรรม พรคต นาทีที่ 67 ปิยพล ผานิชกุล นาทีที่ 69 นันทิพัฒน์ ใจมั่น 85
ผลคู่อื่นๆ
สมุย ยูไนเต็ด ชนะ สระแก้ว บ้านแก้ง ยูไนเต็ด 2-0
นครสวรรค์ สี่แคว ซิตี้ แพ้ ปัตตานี เอฟซี 0-1
ลพบุรี ซิตี้ พบ ราชบุรี เอฟซี 2-3
ดีเชนติ ธนบุรีฟอเรสต์ เอฟซี พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี 0-7
บูรพา ยูไนเต็ด แพ้ การท่าเรือ เอฟซี 0-4
พีเอสยู สุราษฎร์ธานี ซิตี้ แพ้ ลำพูน วอริเออร์ 1-4
คัสตอม ยูไนเต็ด ชนะ นนทบุรี ยูไนเต็ด 3-0
ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี แพ้ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 0-1
เกษตรศาสตร์ เอฟซี แพ้ นครปฐม ยูไนเต็ด 0-1
สุโขทัย เอฟซี ชนะ เอฟซี ยะลา 3-1
บีเอฟบี พัทยา ซิตี้ ชนะ เชียงใหม่ เอฟซี 1-0
มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี แพ้ ระยอง เอฟซี 1-4
อยุธยา ยูไนเต็ด ชนะ อุดร ยูไนเต็ด 1-0
ชลบุรี เอฟซี พบ โปลิศ เทโร เอฟซี
พลังกาญจน์ เอฟซี ชนะ นรา ยูไนเต็ด 4-0
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ชนะ กำแพงเพชร เอฟซี 4-0
ชลบุรี เอฟซี เสมอ โปลิศ เทโร เอฟซี 1-1 (โปลิศ เทโรฯ ชนะจุดโทษสกอร์รวม 5-3)