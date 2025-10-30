ตามคาด! บีจี ปทุม ประกาศแต่งตั้ง ‘มาซาทาดะ อิชิอิ’ นั่งกุนซือคนใหม่ ประเดิมบุกเยือน ‘ฉลามชล’ 2 พ.ย.
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศแต่งตั้ง มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุนซือทีมชาติไทย เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการตามการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว
กุนซือชาวญี่ปุ่นเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมใน เจลีก ญี่ปุ่น กับสโมสร คาชิม่า แอนท์เลอร์ส และ โอมิยะ อาร์ดิจา ฝากผลงานยอดเยี่ยมกับทัพ “กวางเขาเหล็ก” ด้วยการคว้าแชมป์ เจลีก วายบีซี เลอแวง คัพ ฤดูกาล 2015 ตามด้วยแชมป์ เจลีก และ เอ็มเพอเรอร์ คัพ ในฤดูกาล 2016 แถมยังพา คาชิม่า แอนท์เลอร์ส ซิวตำแหน่งรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2016
ในปี 2019 อิชิอิ เริ่มต้นงานโค้ชในประเทศไทยครั้งแรกกับสโมสรสมุทรปราการ ซิตี้ ทำผลงานโดดเด่นด้วยการนำทัพ “เขี้ยวสมุทร” จบอันดับ 6 บนตารางไทยลีก 1 ในฤดูกาลแรกของเขา และต่อมาในเลกที่ 2 ของศึกไทยลีก 1 ฤดูกาล 2021/22 ย้ายไปคุมทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พา “ปราสาทสายฟ้า” คว้าแชมป์ลีกสูงสุด 2 สมัย แชมป์ ช้าง เอฟเอ คัพ 2 สมัย และแชมป์ รีโว่ คัพ 2 สมัย ในฤดูกาล 2021/22 และ 2022/23
ในปี 2023 อิชิอิ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ ลุยการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2023 รอบสุดท้าย ที่ประเทศกาตาร์ พร้อมพาทัพ “ช้างศึก” เข้าถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย ตามด้วยการแข่งขันฟุตบอลรายการนานาชาติ เช่น ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย, ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2024, ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 50 และ 51
ก่อนที่จะพาทีม “ช้างศึก” บุกไปยำใหญ่ ไต้หวัน 6-1 และโอกาสเปิดกว้างในการนำทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้าย ศึกเอเชี่ยนคัพ 2027 ที่ซาอุดีอาระเบีย ขอเพียงแค่บุกเสมอ ศรีลังกา เป็นอย่างน้อย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 และกลับมาเปิดบ้านทุบหม้อข้าวต้องเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน ให้ได้สถานเดียว ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 แต่คล้อยหลังแค่สัปดาห์เดียวหลังจากไปคว้าชัยเหนือ ไต้หวัน สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ประกาศปลด อิชิอิ จากตำแหน่งกุนซือใหญ่
ล่าสุด อิชิอิ ได้เปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เพื่อไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาล 2025/26
โดยปัจจุบัน ”เดอะ แรบบิท“ รั้งอยู่อันดับ 5 ของตาราง บีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025/26 โดยโปรแกรมต่อไปยอดทีมจากคลอง 3 จะมีคิวบุกไปเยือน ชลบุรี เอฟซี ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2025 เวลา 19.00 น.