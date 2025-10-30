สงขลาเซ็ง! ฟุตบอลชายซีเกมส์ไทยโยกมาเตะราชมังฯ ให้เหตุผลห่วงความปลอดภัย
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยมีนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และซีอีโอ สหพันธ์กีฬาซีเกมส์, ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
สำหรับวาระสำคัญ คือ การพิจารณาการแบ่งสายสำหรับการแข่งขันฟุตบอล ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยในที่ประชุม ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอให้ ฟุตบอลชายซีเกมส์ กลุ่มเอ ที่มีทีมชาติไทย(เจ้าภาพ), กัมพูชา และติมอร์ เลสเต เดิมแข่งขันที่สนามติณสูลานนทร์ จ.สงขลา ให้กลับมาจัดการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากสนามราชมังฯ ซึ่งเป็นสนามจัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน จึงทำให้มีการจัดการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
จากนั้นนายอรรถกร ได้สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กกท., นายชัยภักดิ์ ในฐานะซีอีโอ สหพันธ์กีฬาซีเกมส์ ก่อนจะมีมติให้กลับมาจัดการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก ตามที่ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ
นอกจากนี้ กลุ่มเอ จะมีการขยับโปรแกรม จากเดิมแข่งขันวันที่ 1-5-9 ธันวาคมมาแข่งขันในวันที่ 4-7-11 ธันวาคมแทน เพื่อเลี่ยงพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม
ภายหลังการประชุม นายอรรถกร กล่าวว่า จริงๆ ในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งนี้ เป็นห่วงทุกเรื่อง แต่เรื่องที่ให้น้ำหนักและความสำคัญคือการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกเรื่องคือความปลอดภัย ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปของการหารือในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลชาย และมีมติให้สายเอ ที่มีทีมชาติไทย อยู่ด้วยกลับมาเตะที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
“ขณะนี้เรายังเหลือเวลาอีกราวๆ 40 วันดังนั้นยิ่งได้ข้อสรุปเร็วเท่าไหร่เราก็จะสามารถแจ้งให้ผู้ที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันได้เร็วเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไร” นายอรรถกรกล่าว