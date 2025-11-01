ไทย ทิคเกต เปิดขายแล้วตั๋วเชียร์ทัพช้างศึก อุ่นเครื่องสิงคโปร์ 13 พ.ย.นี้
ไทย ทิคเกต เมเจอร์ เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกม “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International Exhibition Match ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ที่จะพบกับ ทีมชาติสิงคโปร์ ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อได้ที่ https://bit.ly/4qycKyr และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือ ทุกช่องทางจำหน่าย สำหรับช้างศึกเมมเบอร์ซื้อบัตรจะได้ส่วนลดพิเศษ 10% สามารถซื้อบัตรได้สูงสุดท่านละ 4 ใบ
ราคาบัตร โซน W ราคา 300 บาท, โซน E ราคา 200 บาท, โซน N / S ราคา 150 บาท และโซน AWAY ราคา 300 บาท
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย ชุดใหญ่ 🏆อุ่นเครื่อง International Exhibition Match ไทย พบ สิงคโปร์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น. ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ถ่ายทอดสดทางทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และแอพพลิเคชัน TrueVisions