ศึกบอลเปลี่ยนโค้ช! บีจี ประเดิม อิชิอิ บุกรัง ฉลามชล ชมฟรีทาง AIS PLAY
ฟุตบอลไทยลีก 1 “บีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง” ลุยทำการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง โดย AIS PLAY ยังคงเอาใจคอบอลไทย ยิงสดจากขอบสนามให้ทุกคนได้ชมกันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเช่นเคย
สัปดาห์นี้ลงทำการแข่งขันครบ 8 คู่ 8 สนาม ไฮไลท์สำคัญคือเกมสำคัญของ 2 ทีม ที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชมาได้ไม่นาน ระหว่าง “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ที่เพิ่งปลดล็อกคว้าสามแต้มในไทยลีกได้สำเร็จ ช่วงหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จะเปิดชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม รับการมาเยือนของ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่เพิ่งแต่งตั้ง มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชขวัญใจมหาชนมาคุมทีมหมาดๆ ซึ่งจะฟาดแข้งกันในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น. AIS PLAY SPORTS1 ถ่ายทอดสด
“ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ที่แยกทางกับ “โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น และให้ “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล คุมทีมขัดตาทัพ ล่าสุดในลีกบุกไปเก็บชัยเหนือ อยุธยา ยูไนเต็ด 2-1 ปลดล็อกคว้า 3 แต้มแรกในลีกสูงสุดได้สำเร็จ แต่ล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ กระเด็นตกรอบ 64 ทีม ในศึกช้าง เอฟเอ คัพ เมื่อพ่ายจุดโทษ โปลิศ เทโร เอฟซี 3-5 หลังเสมอในเวลาปกติ 1-1
ความพร้อมของทีมในเกมนี้ไม่มีนักเตะที่ติดโทษแบน ตัวหลักหลายคนอยู่กันพร้อมหน้า นำทัพโดย อาโบ อิซา, โจนาธาน โบลินกิ, ฆอร์เก โอลิเวียรา, เคเว่น อินาซิโอ และอูเคอร์ ฟาน ลิงเกน เหล่านักเตะต่างชาติตัวหลัก รวมไปถึง ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว เพลย์เมคเกอร์ตัวเก่ง และ 2 แข้งอาเซียน ทั้ง เจฟเฟอร์สัน ทาบินาส กับ เควิน เมนโดซา จากฟิลิปปินส์
ส่วน “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เกมนี้จะประเดิมโค้ชใหม่สดๆ ร้อนๆ อย่าง มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุนซือทีมชาติไทย ที่เพิ่งแยกทางกับ “ช้างศึก” ได้ไม่ถึงเดือน โดยเกมลีกนัดล่าสุดเพิ่งบุกพ่าย สุโขทัย เอฟซี 1-3 ในเกมสุดดราม่าที่ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ถูกใบแดง จนทำให้โดนแบนในเกมนี้ แต่เมื่อกลางสัปดาห์เพิ่งแก้ตัวไล่ถล่ม กำแพงเพชร ขาดลอย 4-0 ในช้าง เอฟเอ คัพ รอบ 64 ทีม
สภาพความพร้อมของทีม หากไม่รวม ชนาธิป สรงกระสินธ์ ที่ติดโทษแบนแล้ว ตัวหลักคนอื่นๆ ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้า นำโดย เอกนิษฐ์ ปัญญา, กฤษดา กาแมน, สรานนท์ อนุอินทร์, เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ 4 นักเตะทีมชาติไทย และจะได้รับข่าวดี คือ สารัช อยู่เย็น สลัดอาการบาดเจ็บ พร้อมเป็นตัวเลือกลงสนาม
AIS ขอเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคน ร่วมส่งแรงเชียร์ผ่านช่องทางรับชมที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย ถ่ายทอดสดครบทุกลีก ที่แอปพลิเคชัน AIS PLAY กล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store และถ่ายทอดสดทาง 3BB แฟนบอลไทย ห้ามพลาด! นอกจากนี้สามารถรับชมไฮไลท์และรีรัน ครบทุกช็อตความมันส์ ให้คุณได้เต็มอิ่ม ผ่านทางแอพพลิเคชั่น AIS PLAY เท่านั้น
โปรแกรมการแข่งขันบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง นัดที่10 มีดังนี้
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568
18.00 น. ราชบุรี เอฟซี พบ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS2
18.30 น. พลังพาญจน์ เอฟซี พบ อยุธยา ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS3
19.00 น. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี : PLAY SPORTS1
19.30 น. ระยอง เอฟซี พบ สุโขทัย เอฟซี : PLAY SPORTS4
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568
18.00 น. เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ พีที ประจวบ เอฟซี : PLAY SPORTS2
18.30 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ อุทัยธานี เอฟซี : PLAY SPORTS3
18.30 น. ลำพูน วอร์ริเออร์ส พบ การท่าเรือ เอฟซี : PLAY SPORTS4
19.00 น. ชลบุรี เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS1