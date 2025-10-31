การท่าเรือ ชน บลูเวฟ-แบล็คเพิร์ล ดวล เพชรบุรี MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025 นัดที่ 23
ปรีวิวการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025 นัดที่ 23 แข่งขันวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 พฤศจิกายน 2568
คู่ที่น่าสนใจ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568
การท่าเรือ เอเอสเอ็ม อันดับ 1 เปิดบ้านพบ บลูเวฟ ชลบุรี อันดับ 5 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
การท่าเรือ เอเอสเอ็ม ของ “โค้ชดม” อุดม ทวีสุข เพิ่งแพ้เกมแรกในซีซั่นให้ ห้องเย็นท่าข้าม 2-3 มี 57 คะแนน นำ “เทพพระชัย” รองจ่าฝูงเหลือ 4 คะแนน
ความพร้อมเกมนี้ ตัวหลัก มาร์กอส วินิซิอุส, วัชระ ลัยศรี, นาธาน ดาวซัลโวลีก พร้อมลงสนาม
ขณะที่ บลูเวฟ ชลบุรี ของ “โค้ชตั้ม” ภัฎ ศรีวิจิตร ล่าสุดเปิดบ้านเสมอ แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด 2-2 แบบสุดมัน ทำให้ 5 เกมหลังสุดสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น
ตัวหลักเกมนี้ ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์, อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ, ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ที่กำลังลุ้นดาวซัลโวลีก พร้อมลงสนามตามเดิม
สถิติที่พบกันเลกแรก
บลูเวฟ ชลุบรี 1-1 การท่าเรือ เอเอสเอ็ม
คู่ที่น่าสนใจวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568
แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด อันดับ 3 เปิดบ้านพบ ราชภัฎเพชรบุรี อันดับ 6 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
“นักรบโจรสลัด” ของ ฮวนมา มาร์รูเบ ล่าสุดเสมอ “ฉลามไฟฟ์” 2-2 มี 47 คะแนน ตามหลังรองจ่าฝูงอย่างห้องเย็นท่าข้ามแค่ 6 คะแนนเท่านั้น 5 เกมหลังสุดไม่แพ้ใคร แบ่งเป็นชนะ 3 เสมอ 2
ตัวหลักเกมนี้ จุตินันท์ รักษาทรัพย์, คอสเตลินญ่า และ ตาเลา ยังเป็นทีเด็ดของทีม
ด้าน ราชภัฎเพชรบุรี ของ “โค้ชเอ็ม” พีระ แหลมหลวง ล่าสุดเปิดบ้านเสมอ ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน 2-2 ทำให้ 3 เกมหลังสุดไม่ชนะใคร (เสมอ 2 แพ้ 1)
ความพร้อมเกมนี้ ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม, อดินันท์ มูลทรัพย์, มินธาดา ภิรมย์อยู่ พร้อมลงสนาม
สถิติที่พบกันในเลกแรก
ราชภัฎเพชรบุรี 2-3 แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
โปรแกรมคู่อื่น
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568
นนทบุรี ฟุตซอลคลับ พบ ศรีนครินทรวิโรฒ ไอมาเน่ เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
ราชนาวี พบ เอสแบค-นอร์ทกรุงเทพ เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True BALLTHAI 9
สุราษฎร์ธานี พบ แบงค็อก บีทีเอส เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568
ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน พบ เกษมบัณฑิต เอฟซี เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
วายเอฟเอ ศรีราชา พบ ห้องเย็นท่าข้าม เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2