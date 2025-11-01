สงขลา ยันล้านเปอร์เซ็นต์ ระบบความปลอดภัยดีแน่ หวังเปลี่ยนใจโยกบอลชายซีเกมส์ลงใต้
หลังจากที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน และมติโยกสนามแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์ กลุ่มเอที่มี ทีมชาติไทย, กัมพูชา และติมอร์เลสเต จากเดิมจัดที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา มาเตะที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย จากการเสนอของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เรื่องนี้ชาวบ้านก็สับสน ทุกคนก็รอจะเชียร์ทีมชาติไทย มั่นใจว่าสนามแตกแน่นอน ขณะเดียวกันหลังทราบว่าจะได้จัดฟุตบอลชายซีเกมส์ ตนก็ดำเนินการปรับปรุงสนามแข่งให้อยู่ในมาตรฐานสูงที่สุดไปแล้ว ให้สนามพร้อมสูงสุด
ส่วนเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนั้น นายสุพิศ กล่าวว่า ตนยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่า สงขลาสามารถรักษาความปลอดภัยได้ดีแน่ คนกัมพูชาในกรุงเทพฯ ก็เยอะกว่าในสงขลา ซึ่งการรักษาความปลอดภัยนี้ จากการดูบอล ทำฟุตบอลมา คิดว่าการรักษาความปลอดภัยของสงขลาสมบูรณ์แบบสุดแล้ว สนามกีฬามีขอบเขตพื้นที่ชัดเจน
“ด้วยผังเมืองโลเคชั่นไม่มีใครทำอะไรไม่ดีได้แน่ ใกล้ๆ สนามกีฬาติณสูลานนท์ มีกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 3 รวมทั้งใกล้ฐานทัพเรือสงขลา ที่สำคัญเมื่อจัดแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุก 2 ตารางเมตร ยืนยันเรื่องนี้ให้ความสำคัญอันดับ 1 ดังนั้นเรื่องความมั่นคงไม่มีปัญหา”
นายสุพิศ กล่าวด้วยว่า หลังทราบมติจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ตนก็พยายามหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อเท็จจริง ควมพร้อมของสงขลา ยังคิดว่าผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเปลี่ยนใจให้ ช้างศึก กลับมาเตะรอบแรกที่สงขลาเหมือนเดิม