‘สุภโชค’ เผยกับสื่อญี่ปุ่นยอมรับประหลาดใจบอลไทยปลด ‘อิชิอิ’

เว็บไซต์ชื่อดังของญี่ปุ่น FOOTBALLZONE เผยบทสัมภาษณ์ของ “เช็ค” สุภโชค สารชาติ แนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสร ฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร หลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุนซือทีมชาติไทย

สุภโชค ยอมรับว่า รู้สึกประหลาดใจมาก กับการตัดสินใจครั้งนี้ เพิ่งรู้เรื่องนี้ตอนที่มีการประกาศออกมา ก็รู้สึกประหลาดใจมาก นักเตะทุกคนรู้ดีว่าอิชิอิ ทุ่มเทอย่างมากให้กับทีมชาติไทย ดังนั้นคิดว่าทุกคนคงประหลาดใจเหมือนกันเมื่อเขาถูกปลดจากตำแหน่ง ตลอดสองปีที่เราได้ร่วมงานกัน ภูมิใจมากที่ได้ทำงานกับเขา อิชิอิสอนหลายอย่าง ทั้งในสนาม และนอกสนาม เขาแสดงให้เห็นถึงวินัย ความจริงจัง และความเป็นมืออาชีพผ่านการกระทำของตัวเอง มีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับเขา

“ในฐานะนักเตะ เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินไปในทิศทางเดียวกับสมาคมฯ อย่างไรก็ตาม ผมรู้สึกเสียดายที่จะไม่ได้ร่วมงานกับอิชิอิอีกต่อไป และเสียใจที่เราไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อีก แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ใจดีกับพวกเรามากก็ตาม”