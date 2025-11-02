โค้ชวังเสียดายช้างศึกซีเกมส์ไม่ได้แข่งที่สงขลา แต่ก็มีข้อดี ได้รักษาความสด
จากการที่ณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีมติโยกสนามแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์ รอบแรก กลุ่มเอ ที่มี ทีมชาติไทย, กัมพูชา และ ติมอร์เลสเต จากเดิมจัดที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา มาเตะที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยนั้น
ล่าสุด “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าโค้ชทีมชาติไทย กล่าวว่า หลังจากที่ปรับสนามแข่ง ส่วนตัวก็รู้สึกเสียดาย ที่ไม่ได้ไปเล่นที่สงขลา ซึ่งเชื่อว่าจะมีกระแสแฟนบอลที่ดี ทีมชาติไทยไปแข่งที่สงขลา กระแสตอบรับดีมากเมื่อเปลี่ยนสนามรอบแรก แผนการเตรียมทีมก็ต้องปรับเช่นกัน ตอนแรกคิดว่าฟีฟ่าเดย์ วันที่ 10-18 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะมีอุ่นเครื่องกับอินเดีย จะไปเตะที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา เพื่อลองสนาม ก็อาจต้องมาวางแผนกันใหม่ อาจจะต้องเตะที่กรุงเทพมหานครแทน นอกจากนี้ ก็ต้องมาประชุมกับทีมงานถึงแผนงานว่า เมื่อมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้ว จะพักที่ไหน ซ้อมที่ไหน
กุนซือช้างศึก กล่าวต่อไปว่า ข้อดีการมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถาน ก็มีผลพลอยได้ในเรื่องของความสด ความฟิตร่างกาย มีเวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายเต็มที่ ขณะเดียวกันจากที่มีแผนการในช่วงซีเกมส์ที่แข่งตรงกับไทยลีก อาจปล่อยนักเตะไปช่วยสโมสรแล้วกลับมาเล่นให้ทีมชาติได้ เรียกว่าแบบ ไป-กลับได้ ถ้าจำเป็นต้องปล่อยใครกลับต้นสังกัด แล้วกลับมาทีมชาติ หรือไม่ก็อาจเตรียมนักเตะในทีมคนอื่นทดแทนไปเลยสำหรับรอบแรก ส่วนรอบรองชนะเลิศ กับรอบชิงชนะเลิศ ก็คิดว่าจะได้มาแบบเต็มทีมที่สุด