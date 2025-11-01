ทัพลูกหนังตาบอดไทย จัดเต็ม ลุย 45 วันแดนฟ้าขาว! ปะทะ 3 ทีม Tier 1 โลก
ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ทีมอันดับ 6 ของโลก เตรียมบินลัดฟ้าสู่ทวีปอเมริกาใต้ สู่ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โดยออกเดินทางในช่วงกลางดึก เวลา 01.55 น. โดยสายการบินเอธิโอเปีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET506 ภายใต้การสนับสนุนของ สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย , บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด , สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , การกีฬาแห่งประเทศไทย , กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ , และ FBT
สำหรับการเดินทางครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์ จากกระทรวงการต่างประเทศ และ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส โดยได้มอบหมายให้นายภานุพงศ์ เพชรพลอย เลขานุการเอกและคณะประสานงานและให้คำแนะนำก่อนการเดินทาง พร้อมทั้งจะรอต้อนรับ ณ สนามบินนานาชาติมินิสโตร ปิสตารินี กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
ซึ่งแข้งคนตาบอดทีมชาติไทยจจะเดินทางไปเก็บตัวอาร์เจนติน่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลา 45 วัน เพื่อวางแผนเก็บตัวฝึกซ้อมระยะยาว เตรียมความทีมเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ Men’s Blind Football Cup Tango 2025 ระหว่างวันที่ 17–24 พฤศจิกายน พบกับ 3 ชาติมหาอำนาจลูกหนังตาบอดของโลก ได้แก่
อาร์เจนตินา (เจ้าภาพ และรองแชมป์พาราลิมปิก 2024 )
ฝรั่งเศส แชมป์พาราลิมปิก 2024
เยอรมนี อันดับ 2 ของทวีปยุโรป
โดยหลังจบการแข่งขัน ทีมชาติไทยจะยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมต่อ จนถึง 15 ธันวาคม 2568 ที เพื่อศึกษาแท็กติกและเทคนิคการเชิงลึกกับ “มาร์ติน เดมอนเต้” และ “เจอร์แมน มาร์เกวซ” 2 โค้ชชาวอาร์เจนตินา ที่สร้างทีมไทยคว้ารองแชมป์เอเชีย ในปี 2022 มาแล้ว
ซึ่งทางสมาคมกีฬาคนตาบอด นายอำนวย กลิ่นอยู่ มีเป้าหมายสำคัญของภารกิจครั้งนี้ คือการเตรียมทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยในระยะยาวเพื่อต่อยอดสู่ศึกใหญ่ในอนาคต ทั้ง เอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และ พาราลิมปิก 2028 ที่ แอลเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป
สำหรับนักกีฬาและสตาฟฟ์โค้ชที่เดินทางรวม 13 คน ประกอบด้วยนักกีฬา 10 คน และทีมงาน 3 คน ดังนี้
ผู้รักษาประตู (2 คน)
1. พรชัย กสิกรอุดมไพศาล (ไกด์)
2. พิชิตชัย สมบูรณ์ศักดิ์ (ไทด์)
กองหลัง (3 คน)
1. ประครอง บัวใหญ่ (ครอง) – กัปตันทีม
2. กิตติธัช วิมลวรรณ์ (ธัช)
3. ศตายุ วันนิตย์ (อาร์ม)
กองกลาง (3 คน)
1. สมชาย มากอง (ปอง)
2. สุริยะ ยิ่งชูส (เล็ก)
3. ปัญญาวุฒิ คุพันธ์ (เต๋า)
กองหน้า (2 คน)
1. วันชนะ ประดับศรี (นะ)
2. กิตติกร บัวดี (วิว)
ทีมงานสตาฟฟ์โค้ช (4 คน)
1. ดร.ยศพล สุกุมลนันทน์ – ผู้จัดการทีม
2. ประจักษ์ ฤทธิ์นุช – ผู้ฝึกสอน
3. ชัยพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา – ผู้ฝึกสอน
4. ธรากร สุขไทย – นักกายภาพ
นอกจากนี้ยังมีทีมงานสตาฟฟ์โค้ช ที่ดูแลการฝึกซ้อมนักกีฬาที่ไทย (3 คน) จะเดินทางไปสมทบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน
1. ดร.นพพร เอกศาสตรา ผู้ฝึกสอน
2. ร.ต.ต.วรสันต์ พันธ์สวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
3. สุรศักดิ์ ทองสุวิมล ผู้ฝึกสอน