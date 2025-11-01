‘บุรีรัมย์’ โดนก่อนแต่พลิกแซงเฉือน นครราชสีมา 2-1 ฝนถล่มเลื่อนคู่ราชบุรี-เชียงราย
การแข่งขันฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025-2026 ประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พลิกสถานการณ์เอาชนะ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 2-1 แม้โดนนำก่อน แต่โชว์ความแกร่งไม่ยอมแพ้ ยังคงรักษาสถิติชนะรวด
เกมเริ่มต้นเพียง 5 นาที ทีมเยือน “สวาทแคท” เปิดเกมรุกทันที โดย เวนเดล มาเธอุส แบ็กซ้ายของนครราชสีมา รับบอลจาก รัฐศาสตร์ บังสูงเนิน ก่อนยิงไกลจากระยะประมาณ 40 หลา บอลพุ่งเฉียดเสา แต่ยังไม่ผ่าน นีล เอเธอร์ริดจ์
นาทีที่ 18 รัฐศาสตร์ บังสูงเนิน ดาวรุ่งวัย 20 ปีของนครราชสีมา ใช้จังหวะที่ นีล เอเธอร์ริดจ์ ออกมานอกกรอบก่อนส่องไกลบอลเสียบตาข่าย ส่งให้ทีมเยือนบุกนำ 1-0
ช่วงทดเวลานาทีที่ 45+2 ศุภชัย ใจเด็ด จะได้โอกาสซัดไกล แต่บอลไม่ตรงกรอบ จบครึ่งแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามหลัง นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 0-1
เข้าสู่ครึ่งหลัง นาทีที่ 56 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตีเสมอจากจังหวะเตะมุมสั้น ธีราทร บุญมาทัน ชิ่งกับ โรเบิร์ต ซูลจ์ ก่อนเปิดเข้ากลาง พรรษา เหมวิบูลย์ โหม่งติดบล็อกแนวรับ แต่ กิลเยร์เม บิสโซลี ตามซัดจ่อ ๆ เข้าไป สกอร์กลับมาเท่ากัน 1-1
นาทีที่ 77 นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม แบ็กขวากัปตันทีมเติมเกมขึ้นด้านขวา ก่อนเปิดยัดเข้ากลางให้ ศุภชัย ใจเด็ด ชิ่งต่อให้ โรเบิร์ต ซูลจ์ ซัดเต็มแรง บอลพุ่งเสียบตาข่าย ทำให้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พลิกขึ้นนำ 2-1
หลังจากนั้นทั้งสองทีมทำประตูเพิ่มไม่ได้ จบเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเฉือนชนะ นครราชสีมา เอฟซี 2-1 เก็บเพิ่มเป็น 25 คะแนนจาก 9 นัด รักษาตำแหน่งจ่าฝูงไทยลีกไว้ได้ต่อไป
ส่วนผลคู่อื่น
ราชบุรี กับเชียงราย เลื่อนการแข่งขันเนื่องจากก่อนเกมมีฝนถล่มลงมาอย่างหนักสภาพสนามไม่สามารถแข่งขันได้
พลังกาญจน์ เอฟซี แพ้ อยุธยา ยูไนเต็ด 1-2
ระยอง เอฟซี ชนะ สุโขทัย เอฟซี 2-0