ธีรศิลป์ ลุ้นคัมแบ๊กทัพช้างศึก! หลัง แบงค็อก ได้รับหนังสือสอบถามความพร้อม
ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งมีโปรแกรมการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือนพฤศจิกายน โดยจะอุ่นเครื่องกับ ทีมชาติสิงคโปร์ ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ตามด้วยเกมสำคัญบุกเยือน ทีมชาติศรีลังกา ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 5 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
ล่าสุดทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของกุนซือป้ายแดงอย่าง แอนโธนี่ ฮัดสัน เฮดโค้ชชาวอังกฤษวัย 44 ปี ได้เดินหน้าเตรียมทัพสำหรับโปรแกรมเตะ 2 นัดนี้ ขณะเดียวกันทางสโมสร “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ระบุว่า ได้รับหนังสือสอบถามความพร้อมเรียกตัว “มุ้ย” ธีรศิลป์ แดงดา กองหน้าจอมเก๋าวัย 37 ปีของทัพแข้งเทพที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกไทยลีก ฤดูกาลนี้ ทำให้อาจจะได้เห็นธีรศิลป์กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อในวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น.
สำหรับ “มุ้ย” ธีรศิลป์ แดงดา กองหน้ามากประสบการณ์วัย 37 ปี ผ่านการรับใช้ทีมชาติไทยไปแล้ว 128 นัด ยิง 64 ปี ซึ่งจากอาการบาดเจ็บ ทำให้เขาห่างจากการลงสนามไปนาน โดยสำหรับทีมชาติไทยนั้น เขาลงเล่นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก เกมที่ทีมชาติไทย เปิดบ้านเอาชนะ สิงคโปร์ 3-1 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน