เปิดโผ32 ช้างศึก ยู17 เก็บตัวครั้งที่ 4 เตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก

เปิดโผช้างศึก ยู17 เก็บตัวครั้งที่ 4 เตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 32 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน
การเก็บตัวฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ วันที่ 7-13 พฤศจิกายน เป็นช่วงประเมินคัดเลือกนักเตะ เพื่อฝึกซ้อมต่อในช่วงวันที่ 14-22 พฤศจิกายน และเข้าร่วมการแข่งขันในช่วงวันที่ 22-30 พฤศจิกายน ต่อไปภายใต้การคุมทัพของ มาร์โค ก็อคเคิ่ล หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดยรายชื่อ 32 นักเตะ มีดังต่อไปนี้
ผู้รักษาประตู
1.เจ้าพระยา กล่ำชม สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
2.หฤษฎ์ มั่นสิน สโมสรชลบุรี เอฟซี
3.อชิรวิชญ์ นัดสันเที๊ยะ สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
4.พัชรพล คำสุข โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
5.ธนพล ทับเจริญผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กองหลัง
6.ธนวิชญ์ สุขยานี โรงเรียนอัสสัมชัญ
7.ปองคุณ บัวไชโย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
8.ณัฐกรณ์ รักษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
9.ประชาราษฎร์ ศิริขันติ สโมสรชลบุรี เอฟซี
10.กรินทร์ สีเขียว สโมสรชลบุรี เอฟซี
11.ธัญพิสิษฐ์ เพียรกสิกรรม สโมสรชลบุรี เอฟซี
12.เพชรายุธ โสบุญมา สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
13.นพดล ด้วงน้อย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
14.ฆนรุจ กันภัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
15.ปพนธีร์ เสริฐศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
กองกลาง
16.วุฒิกุล แก้วกุลศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
17. พลพิทักษ์ รุ่งเรือง สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
18.ศักรนันทน์ ทิพย์รักษ์ สโมสรเชียงใหม่ เอฟซี
19.อชิรวัตติ์ วาปีฝ้าย โรงเรียนเทพศิรินทร์
20.กิตติพศ สาธิตภาณุวัฒน์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
21.กฤตวัฒน์ นราฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
22.นรากร ทองจรัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
23.พสุธา มั่นเหมาะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
24.ทัศฎาภรณ์ พึ่งกุศล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
25.จิรายุ นามเรืองศรี สโมสรชลบุรี เอฟซี
กองหน้า
26.อันโทนี ตังเปา โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
27.พิชญะ วุฒิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
28.อชิรวิชญ์ หล้าจอมใจ สโมสรชลบุรี เอฟซี
29.พิชญะ ชัยวรางกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
30.บากิร นวลน้อย สโมสรพีที สตูล เอฟซี
31.ศุทธิพงษ์ เอกบัว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
32.ปกรณ์ สุทธิประภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเดินทางมารายงานตัว ณ อาคาร FA Thailand ในวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ก่อนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ ไดนามิก ฟุตบอลแคมป์ จ.สมุทรปราการ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน และเข้าร่วมการแข่งขันในช่วงวันที่ 22-30 พฤศจิกายน ที่ จ.ชลบุรี