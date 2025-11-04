โต๊ะเล็กไทยยู19 ลั่นปราบเวียดนาม ตั้งเป้าแชมป์อาเซียน
ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่เตรียมทีมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2025 โดยมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม ที่ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี
โดยทีมฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีทีมชาติไทยชุดนี้เป็นทีมวางในสายเอ โดยมี เวียดนาม และ บรูไน เป็นคู่แข่งร่วมสาย ส่วนสายบี อินโดนีเซีย, เมียนมา, มาเลเซีย และกัมพูชา คัดเอาอันดับ 1 และ อันดับ 2 ของทั้งสองกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน นายบุญเลิศ เจริญวงศ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมทีมงานได้เรียกผู้เล่น 20 คนที่ผ่านการคัดเลือกตัว เข้ารายงานตัวฝึกซ้อมมื้อแรกที่อาคาร FA Thailand โดยทั้ง 20 ราย ประกอบด้วย
ฉัตรมงคล หอมหวล, ณัฐดนัย ทิพย์เมือง, วัชรินทร์ เกิดเงิน, ธนาคิม ดอกพิกุล, ภูมิภูชิชส์ ฮวบอ่ำ, สุกฤษ มาขน, กิตติพัฒน์ ศรีแจ่ม, ณัฐพล สังขวร, ภาคภูมิ เทียมตี๋, เสฏฐวุฒิ ศรีทอง, นพโรจน์ รวีเลิศวรรัฐ, มณฑณะ จันทร์กระจ่าง, วรคุณ ปุญญา, เสริมสุภัทร ยิ่งนอก, พุฒิพงศ์ สุริยานนท์, ชยุตม์ อยู่ศรี, ธนกฤต อ้วนศรี, ธนฐนกร ดีกลาง, สรวิชญ์ ศิริสวัสดิ์
โดยการฝึกซ้อมเตรียมทีมจะเริ่มนับจากวันนี้เป็นต้นไป จนถึงโปรแกรมแข่งขัน ร่วมๆ 2 เดือน ซึ่งทีมงานผู้ฝึกสอนได้วางแผนให้แต่ละสัปดาห์จะมีเกมอุ่นเครื่อง 1 นัด ในทุกๆวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มจากเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน จะอุ่นเครื่องกับ เจทีทรัค นครราชสีมา ที่อาคาร FA Thailand พร้อมกันนั้นยังมีทีมจากต่างชาติยื่นเรื่องเข้ามาขออุ่นเครื่องกับทีมฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ทีมชาติไทยชุดนี้ด้วย โดยจะรอสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
นายบุญเลิศเปิดเผยว่า การแบ่งสายที่จับสลากมานั้น ก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์ การเจอเวียดนามก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่เราจะประมาทไม่ได้ ทีมชุดเล็กของเขาก็น่าจะมีสไตล์ก็จะคล้ายกับทีมเวียดนามชุดใหญ่ เป้าหมายของเราต้องไปถึงแชมป์ให้ได้ เราจะทำงานกันอย่างหนักเพื่อความสุขของแฟนฟุตซอลไทย
สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีในศึกชิงแชมป์อาเซียน 2025 วันเปิดสนามวันแรกในวันอังคารที่ 23 ที่โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี
13.00 น. อินโดนีเซีย พบ กัมพูชา
15.30 น. เมียนมา พบ มาเลเซีย
20.00 น. ไทย พบ บรูไน