เช็กลิสต์ 50 แข้งฟุตบอลชายไทย ก่อนหั่น 23 คนสุดท้าย สู้ศึกซีเกมส์
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 50 นักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่อยู่ในการพิจารณาสำหรับทำการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 3-20 ธันวาคม 2568
สำหรับนักกีฬาฟุตบอลที่มีรายชื่อนั้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ลงทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในเบื้องต้น และจะมีการคัดเลือกนักกีฬาอีกครั้งให้เหลือ 23 คน ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ผู้รักษาประตู
ณรงศักดิ์ เนื่องวงษา (อยุธยา ยูไนเต็ด)
ชมพัฒน์ บุญเลิศ (พัทยา ยูไนเต็ด)
สิรเศรษฐ เอกประทุมชัย (ชัยนาท ฮอร์นบิล)
ศรวัสย์ โพธิ์สมัน (สงขลา เอฟซี)
ศิรัสวุฒิ วงค์เรือนคำ (สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด)
กองหลัง
วิชั่น อินอร่าม (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)
อรรถพล แสงทอง (นครปฐม ยูไนเต็ด)
บุคฆอรี เหล็มดี (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี)
ธนชัย นาถธนกุล (นครศรี ยูไนเต็ด)
โยนัส ยศรัญ ชวาเบ (บางกอก เอฟซี)
ชนภัช บัวพันธ์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)
วาริส ชูทอง (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)
นาธาน เจมส์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)
ชานนท์ ทำมา (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)
สิงหา มาระสะ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)
พิชิตชัย เศียรกระโทก (โปลิศ เทโร เอฟซี)
สพล น้อยวงษ์ (โปลิศ เทโร เอฟซี)
พลเอก มณีกร (พีที ประจวบ เอฟซี)
ธีร์กวิน จันทร์ศรี (เมืองทอง ยูไนเต็ด)
กิตติพัฒน์ กุลภา (ระยอง เอฟซี)
ธวัชชัย อินทร์ประโคน (สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด)
ภัทรพล ศึกษากิจ (สุโขทัย เอฟซี)
ชัยพล อดทน (สุโขทัย เอฟซี)
กองกลาง
ปฎิภาณชัย โพธิ์เทพ (ชัยนาท ฮอร์นบิล)
สิทธา บุญหล้า (การท่าเรือ เอฟซี)
ยศกร นาถสิทธิ์ (ขอนแก่น ยูไนเต็ด)
วรฤทธิ์ มุงคุณ (ขอนแก่น ยูไนเต็ด)
สิรภพ วันดี (ชลบุรี เอฟซี)
ณัฐพง เชื้อกามุด (นครปฐม ยูไนเต็ด)
รัฐศาสตร์ บังสูงเนิน (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี)
ธนกฤต โชติเมืองปัก (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)
สงครามสมุทร น้ำผึ้ง (โปลิศ เทโร เอฟซี)
จิตติพัฒน์ วะสูงเนิน (พีที ประจวบ เอฟซี)
คคนะ คำยก (เมืองทอง ยูไนเต็ด)
เสกสรรค์ ราตรี (ระยอง เอฟซี)
นันทิพัฒน์ ใจมั่น (สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด)
กองหน้า
ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี (การท่าเรือ เอฟซี)
ต้นตะวัน ปุนทมุณี (ชลบุรี เอฟซี)
นพรัตน์ พรมเอี่ยม (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)
ภูวเนตร ทองคุ่ย (ทัพหลวง ยูไนเต็ด)
ฐิติภัส เอกอรัญพงศ์ (นครปฐม ยูไนเต็ด)
ธีรภัทร ปรือทอง (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)
ชวัลวิทย์ แซ่เล้า (พราม แบงค็อก)
เจะฮานาฟี มามะ (พีที ประจวบ เอฟซี)
อิคลาส สันหรน (พีที ประจวบ เอฟซี)
พันธมิตร ประพันธ์ (พีที ประจวบ เอฟซี)
ชินเงิน ภู่ตันหยง (สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด)
ชินวัตร ประจวบมอญ (สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด)
ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย (หนองบัว พิชญ เอฟซี)
ยศกร บูรพา (โฮวกัง ยูไนเต็ด)
สำหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ อยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับ กัมพูชา และติมอร์ เลสเต แข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้ นัดแรก ติมอร์ เลสเต พบ ไทย วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. และนัดสอง ไทย พบ กัมพูชา วันที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น.
ส่วนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 และ 18 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ