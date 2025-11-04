มาดามแป้ง มอบตั๋วฟรีให้โรงเรียน-อคาเดมี เชียร์ช้างศึกลับแข้งสิงคโปร์
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สานต่อโครงการเพื่อเยาวชน โดยการมอบบัตรเข้าชมฟรี ให้กับโรงเรียน หรืออคาเดมี เชียร์ทีมชาติไทยในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่าเดย์ ที่จะพบกับ สิงคโปร์ ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ หรืออคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และเป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้า สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ โดยมาดามแป้งจะมอบบัตรเข้าชมให้กับ โรงเรียน หรืออคาเดมี ที่สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล แบบติดขอบสนาม โดยมีเงื่อนไขการแจกบัตรดังนี้
แจ้งความประสงค์ขอรับบัตร ได้ที่ [email protected] ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 และจะมี อีเมลตอบกลับไป เมื่อทางสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้คัดเลือก (มีจำนวนจำกัด)
สำหรับ ฟุตบอลทีมชาติไทย มีโปรแกรมทำการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์ ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2568 โดยจะทำการแข่งขันนัดอุ่นเครื่อง พบกับ ทีมชาติสิงคโปร์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 และแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 5 บุกเยือน ศรีลังกา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568