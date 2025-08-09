ทรัสต์กอล์ฟ เอเชี่ยน มิกซ์ สนาม 2 ชิงรวม 5 ล้านบาท จัดรอบคัดเลือก 12 ส.ค.นี้
ทรัสต์กอล์ฟ ต้นแบบการแข่งขันกอล์ฟอาชีพผสม ชาย และหญิงในไทย ลงล่าแชมป์ในสนามเดียวกัน ที่กลับมาสร้างความสนุกตื่นเต้น ลุ้นกันมันหยด กับการแข่งขัน “ทรัสต์กอล์ฟ เอเชี่ยน มิกซ์ 2025” สนามที่ 2 โคแซงชั่นร่วมกับ ไต้หวัน แอลพีจีเอ ทัวร์ และไต้หวัน พีจีเอ ทัวร์ ชิงเงินรางวัล 5 ล้านบาท แชมป์รับเงินรางวัล 750,000 บาท โดยล่าสุด ทรัสต์กอล์ฟ ได้เปิดแข่งขันรอบคัดเลือกให้กับนักกอล์ฟอาชีพ ชาย และหญิง ลงแข่งเพื่อโอกาสเข้าไปเล่นรอบทัวร์นาเมนต์ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
การแข่งขันรอบคัดเลือกเล่นแบบสโตรกเพลย์วันเดียว 18 หลุม คัดนักกอล์ฟที่มีผลงานดีที่สุด 24 คนเข้าไปเล่นในรอบทัวร์นาเมนต์ ที่จะมี นักกอล์ฟหญิง ไต้หวัน แอลพีจีเอ 40 คน และนักกอล์ฟชาย ไต้หวัน พีจีเอ ทัวร์ 40 คน นักกอล์ฟที่คว้าสิทธิ์จากการแข่งขัน ทรัสต์กอล์ฟ มิกซ์ วันเดย์ ทัวร์ 8 คน และให้สิทธิ์นักกอล์ฟเยาวชนจาก ออเดอร์ ออฟ เมอริทจาก JAT NB3 Elite Series ได้ร่วมหาประสบการณ์ในรายการนี้อีก 10 คน และนักกอล์ฟรับเชิญอีก 10 คน
แชมป์ “ทรัสต์กอล์ฟ เอเชี่ยน มิกซ์ 2025” แชมป์ที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพหญิง ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันทุกรายการ ไต้หวัน แอลพีจีเอ ทัวร์ ทุกรายการ ยังมีคะแนนสะสม โรเล็กซ์ เวิลด์ แรงกิ้ง ทางด้าน นักกอล์ฟอาชีพชาย ได้รับการ์ดทัวร์แข่งขันทุกรายการใน ไต้หวัน พีจีเอ ทัวร์ และได้รับคะแนนสะสม ออฟฟิศเชี่ยล เวิลด์ กอล์ฟ แรงกิ้ง โดยทั้งสองทัวร์นี่ถือเป็นทัวร์มีมาตรฐาน และมีเงินรางวัลรวมแต่ละรายการค่อนข้างสูง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเล่นระดับอาชีพ และพัฒนาฝีมือสู่ทัวร์ที่ใหญ่มากขึ้น
นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันกับนักกอล์ฟอาชีพในรายการนี้ ทุกคนผ่านมาจากการแข่งขันรายการ จูเนียร์ เอเชียน ทัวร์ ที่ทาง ทรัสต์กอล์ฟ จัดขึันเพื่อพัฒนาฝีมือให้กับนักกอล์ฟเยาวชน และเก็บคะแนนสะสม ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ตลอดปีที่ผ่านมา การเข้าเล่นกับ ทรัสต์กอล์ฟ เอเชี่ยน มิกซ์ ทุกคนได้รับการคิดคะแนนสะสมใน เวิลด์ อเมเจอร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง (WAGR) นอกจากนี้ นักกอล์ฟหญิงยังได้คะแนนสะสมใน โรเล็กซ์ เวิลด์ แรงกิ้ง และ นักกอล์ฟชายได้คะแนนสะสมใน ออฟฟิศเชี่ยล เวิลด์ กอล์ฟ แรงกิ้ง เพื่อเป็นเส้นทางสู่อนาคตต่อไป
การแข่งขัน ทรัสต์กอล์ฟ เอเชี่ยน มิกซ์ 2025 มีทั้งหมด 3 รายการ โดยรายการแรกจัดระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2568 ซึ่งแชมป์ตกเป็นของ ธันยากร ครองผา นักกอล์ฟประสบการณ์จาก เจแปน ทัวร์ ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์แรกในรอบ 5 ปีสำเร็จ ด้วยการเบียดเอาชนะ ศรุต วงศ์ชัยสิทธิ์ นักกอล์ฟจากกรุงเทพฯ แค่สโตรคเดียว รับเงินรางวัล 750,000 บาท และยังคว้าสิทธิ์เป็นสมาชิก ไต้หวัน พีจีเอ ทัวร์ 3 ปีอีกด้วย
การแข่งขันในอีก 2 สนามที่เหลือยังเป็นการ โคแซงชั่นร่วมกับ ไต้หวัน พีจีเอ ทัวร์ และไต้หวัน แอลพีจีเอ ทัวร์ กำหนดแข่งขันในเดือนสิงหาคม สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2568 และสนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2568 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 5 ล้านบาท เล่นแบบสโตรดเพลย์ 3 วัน 54 หลุม จัดแข่งขันโดย ทรัสต์กอล์ฟ ศูนย์ฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพการตีกอล์ฟด้วยเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด โคแซงชั่นร่วมกับ ไต้หวัน พีจีเอ ทัวร์ และไต้หวัน แอลพีจีเอ ทัวร์