จอร์ชชี หวดเกิน 3 โอเวอร์พาร์ เปิดฉากกอล์ฟ ยูเอส อเมเจอร์ วันแรก
จอร์ชชี ดวงมณี นักกอล์ฟดาวรุ่งไทย ประเดิมหวด 3 โอเวอร์พาร์ 73 ในศึก ยูเอส อเมเจอร์ 2025 รอบแรก ที่สนาม ดิ โอลิมปิก คลับ (เลค คอร์ส และ โอเชียน คอร์ส) พาร์ 70, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 สิงหาคม (ตามเวลาประเทศไทย)
รายการ ยูเอส อเมเจอร์ เป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น โดยที่ผ่านมามีโปรชื่อดังหลายรายเคยผ่านการคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วอย่าง ไทเกอร์ วู้ดส์ ที่เคยได้แชมป์สามสมัยติดระหว่างปี 1994-96
จอร์ชชี ดวงมณี มือดับ 54 ของโลก ในระดับสมัครเล่น ตีเกินไป 3 โอเวอร์พาร์ ส่งผลให้รั้งอันดับ 102 ร่วม โดยรายการนี้ทุกคนจะลงเล่นอย่างน้อยสองวันในวันจันทร์ และวันอังคารเพื่อคัดให้เหลือ 64 คนไปเล่นในวันที่ 14 สิงหาคมนี้
สำหรับผู้นำวันแรกตกเป็นของ ทอมมี่ มอร์ริสัน นักกอล์ฟเจ้าถิ่นชาวอเมริกัน และ ชาร์ลี ฟอร์สเตอร์ นักกอล์ฟอังกฤษ หลังทั้งคู่ตีเข้ามาเท่ากันที่ 4 อันเดอร์พาร์ 66
ส่วน พงศภัค เหล่าภักดี และ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ อีกสองนักกอล์ฟไทย ตีเข้ามาอีเว่นพาร์ 70 รั้งอันดับ 21 ร่วม และ 7 โอเวอร์พาร์ 77 รั้งอันดับ 215 ร่วมตามลำดับ
สำหรับ จอร์ชชี ดวงมณี เป็นลูกชายของ ธนกร ดวงมณี อดีตนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย และนักเรียนทุนสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นน้องชายของ จอร์จ ดวงมณี จูเนียร์ ที่ก้าวขึ้นไปเล่นใน พีจีเอ ทัวร์ และคว้าตั๋วไปลุย ยูเอส โอเพ่น ได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา