จอร์ชชี ฉลุยรอบ 64 คนศึกกอล์ฟยูเอส อเมเจอร์ ดวลนักกอล์ฟเจ้าถิ่น
จอร์ชชี ดวงมณี นักกอล์ฟดาวรุ่งไทย ทะลุผ่านเข้ารอบ 64 คนสุดท้าย ในการแข่งขันกอล์ฟ “ยูเอส อเมเจอร์ 2025” ที่สนาม ดิ โอลิมปิก คลับ พาร์ 70, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐฯ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 สิงหาคม ตามเวลาประทศไทย
โดยผลงานวันแรก จอร์ชชี ตีเข้ามาที่ 3 โอเวอร์พาร์ 73 ก่อนที่จะทำผลงานได้ดีขึ้นในวันที่สอง ตีได้ 1 อันเดอร์พาร์ สกอร์รวม 2 วันอยู่ที่ 2 โอเวอร์พาร์ 142
จอร์ชชี ดวงมณี จบอันดับ 23 ร่วมกับ พงศภัค เหล่าภักดี นักกอล์ฟไทย ทำให้ทั้งคู่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ 64 คนวันที่ 14 สิงหาคม ส่วน รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ ทำสกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 150 ไม่ผ่านเข้ารอบ ขณะที่ เพรสตัน สเตาท์ โปรเจ้าถิ่น ทำสกอร์ดีสุด 8 อันเดอร์พาร์ 132
สำหรับการเล่นรอบ 64 คนสุดท้ายจะเล่นกันแบบดวลตัวต่อตัว โดย จอร์ชชี ดวงมณี จะเจอกับ คล้าร์ก ฟาน กัลเล่น นักกอล์ฟอเมริกัน ส่วน พงศภัค เหล่าภักดี จะพบกับ รินทาโร่ นากาโนะ นักกอล์ฟญี่ปุ่น