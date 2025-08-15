โปรเปียโนประเดิม 6 อันเดอร์ ตามหลังผู้นำ 2 สโตรก รอบแรก พอร์ทแลนด์ คลาสสิก
“โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล ประเดิมทำ 6 อันเดอร์พาร์ 66 รั้งอันดับ 7 ร่วม ในการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “เดอะ สแตนดาร์ด พอร์ทแลนด์ คลาสสิก” รอบแรก ที่รัฐออเรกอน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
โปรเปียโนทำ 6 อันเดอร์พาร์ จาก 6 เบอร์ดี้ ที่หลุม 2, 4, 5, 7, 10, 14 ไม่เสียโบกี้ อยู่ในอันดับ 7 ร่วม เท่ากับโปรสาวอีก 4 คน
ส่วนผู้นำในรอบแรกเป็นอาเดล่า เชอร์นูเช็ก โปรฝรั่งเศส สกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ 64 โดยมีมิรานด้า หวัง โปรจีน, บรู๊ก เฮนเดอร์สัน, กูร์ลีน เคาร์ โปรอเมริกัน, อี จองอึน กับ ปาร์ก ซอง ฮยอน สองสาวเกาหลีใต้ ตามมาเป็นอันดับ 2 ร่วม ที่ 7 อันเดอร์พาร์ 65
ผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ ในรอบแรก
อันดับ 12 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 5 อันเดอร์พาร์ 67
อันดับ 46 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ 2 อันเดอร์พาร์ 70
อันดับ 58 ร่วม “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ 1 อันเดอร์พาร์ 71
อันดับ 72 ร่วม “โปรแจน” วิชาณี มีชัย, “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ อีเว่นพาร์ 72
อันดับ 97 ร่วม “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล 1 โอเวอร์พาร์ 73
อันดับ 109 ร่วม “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน 2 โอเวอร์พาร์ 74
อันดับ 128 ร่วม “โปรซิม” ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 4 โอเวอร์พาร์ 76
อันดับ 135 ร่วม “โปรสายป่าน” ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ 5 โอเวอร์พาร์ 77