โปรเมียวพุ่งขึ้นที่ 4 ร่วม ตามผู้นำ 2 สโตรก รอบสอง สะวิงพอร์ทแลนด์
“โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ฟอร์มแรงในรอบสอง เก็บเพิ่ม 5 อันเดอร์พาร์ 67 ทะยานรั้งอันดับ 4 ร่วม หลังจบรอบสอง กอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “เดอะ สแตนดาร์ด พอร์ทแลนด์ คลาสสิก” ที่รัฐออเรกอน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
โปรเมียวทำ 5 อันเดอร์พาร์ จาก 1 อีเกิ้ล 5 เบอร์ดี้ เสีย 1 โบกี้ สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 134 รั้งอันดับ 4 ร่วม ตามหลังอี จองอึน โปรเกาหลีใต้ ผู้นำเดี่ยว ที่สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 132 อยู่ 2 สโตรกเท่านั้น
ส่วนผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ หลังจบรอบสอง
ที่ผ่านตัดตัว
อันดับ 11 ร่วม “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ 8 อันเดอร์พาร์ 136
อันดับ 20 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 6 อันเดอร์พาร์ 138
อันดับ 53 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ 2 อันเดอร์พาร์ 142
ที่ไม่ผ่านตัดตัว
“โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ อีเว่นพาร์ 144
“โปรแจน” วิชาณี มีชัย, “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล 3 โอเวอร์พาร์ 147
“โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน 4 โอเวอร์พาร์ 148
“โปรสายป่าน” ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ 6 โอเวอร์พาร์ 150
“โปรซิม” ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 8 โอเวอร์พาร์ 152
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.matichon.co.th/sport/golf/news_5323804