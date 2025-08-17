ท็อปกันซิวแชมป์แรกออลไทยแลนด์ฯ จากศึกสิงห์ พัทยา โอเพ่น 2025 ที่แหลมฉบัง
“ท็อปกัน” ณัฎฐพัชร แก้วพิบูลย์ วัย 18 ปี คว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ “สิงห์ พัทยา โอเพ่น ครั้งที่ 23” ณ สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ พาร์ 70 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลก ออล ไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จากการสนับสนุนโดย สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมถึงพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนจัดแข่งขันรายการ “สิงห์ พัทยา โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม ณ สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ จังหวัดชลบุรี ระยะ 7,082 หลา พาร์ 70 ปิดฉากลงแล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
“ท็อปกัน” ณัฎฐพัชร แก้วพิบูลย์ โปรวัยทีนจากสงขลาซึ่งออกสตาร์ตในฐานะผู้นำร่วมทำเพิ่มรอบสุดท้าย 3 อันเดอร์พาร์ จาก 3 เบอร์ดี้ คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ เฉือนชนะอันดับสอง 2 สโตรก นับเป็นแชมป์แรกในออลไทยแลนด์ฯ จากการเล่นทั้งหมด 26 รายการนับตั้งแต่เทิร์นโปรปี 2023 โดยท็อปกันรับเงินรางวัล 450,000 บาท ทำให้ขยับอันดับเงินรางวัลเงินขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 7 ที่จำนวน 591,766 บาท จาก 7 รายการ และนับเป็นแชมป์หน้าใหม่คนที่ 4 ของออลไทยแลนด์ฯ 2025
ส่วนอันดับ 2 ร่วม สกอร์รวมคนละ 12 อันเดอร์ ได้แก่ สาริศ สุวรรณรัตน์ และกิตติพงษ์ ไพทูรย์เจริญสุข รับเงินรางวัลคนละ 225,000 บาท
ท็อปกัน กล่าวว่า เคล็ดลับในการคว้าแชมป์ครั้งนี้ก็คือการพยายามเล่นให้กอล์ฟให้สนุก ไม่ต้องเครียด หลังแมตช์ที่ระยอง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว รู้สึกว่าตัวเองเครียดเกินไป ก็เลยลองเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆ ไม่ต้องคิดเยอะ เล่นให้สนุกไปตามเดิม หลังจากประสบความสำเร็จ อยากขอบคุณบริษัทสิงห์มากๆ เพราะย้อนไปตอนอายุ 9 ขวบ เกือบจะเลิกแล้วเพราะครอบครัวไม่มีเงิน แต่สิงห์เข้ามาช่วยตอนลำบากพอดี และสำคัญที่สุดก็คือขอบคุณพ่อและแม่
รายการต่อไปซึ่งเป็นรายการที่ 10 ของออลไทยแลนด์ฯ 2025 จะเป็นการแข่งขันรายการ “สิงห์ เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปี้ยนชิพ 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามลำลูกกา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ปทุมธานี วันที่ 21-24 สิงหาคม