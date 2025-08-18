โปรเมียวปิดฉากอันดับ 13 ร่วม – อิวาอิซิวแชมป์พอร์ทแลนด์ คลาสสิก
“โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ปิดฉากการแข่งขันรอบสุดท้าย ศึกกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “พอร์ทแลนด์ คลาสสิก” ที่รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ในอันดับ 13 ร่วม เป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุด หลังเก็บเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ จาก 6 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ สกอร์รวมเป็น 14 อันเดอร์พาร์ 274
ขณะที่ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของอาคิเอะ อิวาอิ โปรสาวชาวญี่ปุ่น ซึ่งขึ้นนำหลังจบรอบสาม โดยอิวาอิเก็บเพิ่ม 6 อันเดอร์พาร์ ในรอบสุดท้าย สกอร์รวมเป็น 24 อันเดอร์พาร์ 264 ทิ้งห่างอันดับ 2 กูร์ลีน ควาร์ จากสหรัฐ ซึ่งทำ 20 อันเดอร์พาร์ 268 ถึง 4 สโตรก
ส่วนจิซาโตะ อิวาอิ ฝาแฝดของอาคิเอะ อิวาอิ จบอันดับ 3 ร่วม สกอร์ 19 อันเดอร์พาร์ 269
สำหรับแชมป์นี้นับเป็นแชมป์แอลพีจีเอทัวร์หนแรกของอาคิเอะ อิวาอิ ในการเข้าร่วมทัวร์ปีแรก และเท่ากับว่าปีนี้ฝาแฝดอิวาอิต่างก็เก็บชัยชนะในทัวร์ได้ทั้งคู่ หลังจากจิซาโตะประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ “เม็กซิโก ริเวียร่า มายา โอเพ่น” ที่เม็กซิโก ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม
ผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ หลังจบรอบสุดท้าย
อันดับ 21 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 11 อันเดอร์พาร์ 277
อันดับ 35 ร่วม “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ 8 อันเดอร์พาร์ 280
อันดับ 38 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ 7 อันเดอร์พาร์ 281