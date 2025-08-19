พลอยชนกคว้าแชมป์คลาสบี 2 สนามติด สะวิงสิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนส่วนกลางสะสมคะแนนประจำปี 2568-2569 ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26” สนามที่ 3 ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี วันที่ 15-17 สิงหาคม แข่ง 3 รุ่น คลาสเอส รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป, คลาสเอ รุ่นอายุ 15-18 ปี และคลาสบี รุ่นอายุ 13-14 ปี
เริ่มด้วยคลาสบีหญิง พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี แชมป์สนามที่ 2 โชว์แรงปลาย หลังจากวันแรกอยู่อันดับ 3 และวันที่ 2 ขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกับ สุธันยา โกมลเกษรักษ์ สกอร์ 1 อันเดอร์ มาถึงวันสุดท้าย พลอยชนก ร้อนแรง ตี 4 อันเดอร์ สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 208 (71-70-67) คว้าแชมป์ 2 สนามติด ทิ้ง สุธันยา ที่สกอร์รวม อีเวนพาร์ 213 (69-72-72)
ส่วนคลาสบีชาย เจษฎา ช่วงประยูร นำรวดเดียว วันสุดท้าย 6 อันเดอร์ สกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 202 (69-68-65) ทิ้งขาดอันดับ 2 “แชมป์สนามแรก” พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง ที่จบ 3 วัน สกอร์ 1 อันเดอร์พาร์ 212 (74-69-69)
สำหรับรุ่นใหญ่สุด คลาสเอสชาย ศิรเดช จันทร์หา ฟอร์มแรงทั้ง 3 วัน นำม้วนเดียวจบ โดยวันสุดท้าย 4 อันเดอร์พาร์ 67 รวม 3 วัน 9 อันเดอร์พาร์ 204 (68-69-67) คว้าแชมป์ ทิ้งอันดับ 2 ชัยภัทร วงเวียน ที่จบด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 208 (74-68-66)
ด้านคลาสเอชาย ณัฏฐ์ อินทร ก็นำม้วนเดียวจบเช่นกัน วันสุดท้าย เก็บอีก 4 อันเดอร์ รวม 3 วัน 13 อันเดอร์พาร์ 200 (64-69-67) คว้าแชมป์โดยทิ้งห่างอันดับ 2-5 จอมทัพต์ คิดควร, พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์, วรวิช เจิมพงศ์ และ รัฐนันท์ ตันติวงศ์ ที่ทำสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 208
คลาสเอหญิง ธนัชพร อินทร์แสง ก็นำตั้งแต่วันแรก ตีส่งท้าย 4 อันเดอร์ รวม 10 อันเดอร์พาร์ 203 (65-71-67) แต่ก็เฉือน กรวรรณ เบ็ญนุกูล ที่ตามมาเป็นที่ 2 ตั้งแต่วันแรก เพียงแค่ 1 สโตรก โดย กรวรรณ จบที่ 9 อันเดอร์พาร์ 204 (67-72-65)
สำหรับสนามต่อไป “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26” สนามที่ 4 แข่งที่สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ วันที่ 30-31 สิงหาคม