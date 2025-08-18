ฮาวเวลล์คว้าแชมป์ยูเอส อเมเจอร์ อายุน้อยสุดต่อจากไทเกอร์
เมสัน ฮาวเวลล์ จากโธมัสวิลล์ รัฐจอร์เจีย เอาชนะ แจ็คสัน เดอะ ฟริดจ์ เฮอร์ริงตัน จากดิกสัน รัฐเทนเนสซี ในการแข่งชันรอบสุดท้ายแมตช์ชิงชนะเลิศ 36 หลุม คว้าแชมป์ “ยูเอส อเมเจอร์” ครั้งที่ 125 ด้วยชัยชนะขาดลอย 7 และ 6 ที่สนา ดิ โอลิมปิก คลับ เลคคอร์ส ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
ฮาวเวลล์ ในวัยเพียง 18 ปี 1 เดือน 3 สัปดาห์ กลายเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดอันดับสามที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลแฮฟเมเยอร์ได้ โดยอายุน้อยกว่าไทเกอร์ วู้ดส์ ซึ่งคว้าแชมป์แรกของเขาเมื่อปี 1994 ตอนอายุ 18 ปี 7 เดือน โดยฮาวเวลล์ จะได้รับเหรียญทองครอบครองถ้วยรางวัลแฮฟเมเยอร์ 1 ปี พร้อมทั้งสลักชื่อบนแผ่น ยูเอสจีเอ แชมเปี้ยน ปี 2025 ที่จัดแสดงในฮอลล์ ออฟ แชมเปี้ยน ที่พิพิธภัณฑ์ยูเอสจีเอ รวมทั้งได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ยูเอส อเมเจอร์ 10 ปี, การแข่งขัน ยูเอส โอเพ่น 2026, มีสิทธิได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ 2026 หากยังคงสถานะสมัครเล่น, สิทธิเข้าแข่งขัน ดิ โอเพ่น แชมเปียนชิพ 2026 หากยังคงสถานะสมัครเล่น
สำหรับนักกีฬาประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ ผลงานดีที่สุด “ฟีฟ่า” พงศภัค เหล่าภักดี ที่เข้าถึงรอบ 64 คน ก่อนพ่ายให้กับ ริทาโร่ นากาโนะ 1 อัพ ขณะที่ “ทีเค” รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ ไม่ผ่านรอบสโตรกเพย์