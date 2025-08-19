เปิดโผ 6 โปรมะกันติดทีมไรเดอร์คัพ มือ 1 โลก เชฟเฟลอร์ นำขบวน
หลังจบการแข่งขันกอล์ฟพีจีเอทัวร์ “บีเอ็มดับเบิลยู แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ทีม “ไรเดอร์คัพ 2025” ของสหรัฐ ได้นักกอล์ฟตามโควต้าคะแนนสะสม 6 คนเรียบร้อยแล้ว โดยโควต้าดังกล่าวยึดจากผลงานในการแข่งขันตลอด 2 ปีที่ผ่านมา
สำหรับนักกอล์ฟ 6 คน ที่ได้สิทธิเข้าร่วมทีมไรเดอร์คัพปีนี้โดยอัตโนมัติ ประกอบด้วย สก็อตตี้ เชฟเฟลอร์ มือ 1 โลก ที่ปีนี้คว้าแชมป์ไปแล้ว 5 รายการ ซึ่งรวมถึง 2 แชมป์เมเจอร์ “พีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ” และ “ดิ โอเพ่น”, เจเจ สปอน แชมป์เมเจอร์ “ยูเอส โอเพ่น” คนล่าสุด, ซานเดอร์ ชอฟฟลี แชมป์เมเจอร์ 2 รายการเมื่อปีที่แล้ว, รัสเซลล์ เฮนลีย์ ซึ่งติดทีมไรเดอร์คัพหนแรก, ไบรสัน เดอแชมโบ ตัวแทนจากลิฟ กอล์ฟ และแฮร์ริส อิงลิช ติดทีมครั้งที่ 2 หลังคว้าแชมป์ 1 รายการในปีนี้
หลังจากนี้ คีแกน แบรดลีย์ กัปตันทีมไรเดอร์คัพของสหรัฐ ยังเหลือโควต้าตัวเลือกกัปตันทีมอีก 6 โควต้า ซึ่งคาดว่าคนที่หลุดโผคะแนนสะสมฉิวเฉียดอย่างจัสติน โธมัส และคอลลิน โมริคาวะ เป็นตัวเต็งที่จะได้รับเลือก
ส่วนทีมไรเดอร์คัพยุโรปจะประกาศชื่อ 6 คนที่ได้โควต้าจากคะแนนสะสมหลังจบการแข่งขัน “บริติช มาสเตอร์ส” ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมนี้ โดยในจำนวนนี้มีคนที่คะแนนสะสมถึงเกณฑ์การันตีไปแข่งไรเดอร์คัพแน่นอนแล้ว 3 คน คือ รอรี่ แม็คอิลรอย โปรมือ 2 โลกชาวไอร์แลนด์เหนือ เจ้าของแชมป์เมเจอร์ “เดอะ มาสเตอร์ส” ปีนี้, จัสติน โรส โปรชาวอังกฤษอดีตมือ 1 โลก และทอมมี่ ฟลีตวู้ด โปรชาวอังกฤษ
สำหรับการแข่งขันกอล์ฟประเพณี “ไรเดอร์คัพ 2025” ระหว่างทีมยุโรปกับสหรัฐอเมริกาในปีนี้ จะแข่งขันกันที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้