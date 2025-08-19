ลี เวสต์วูด-ซองแจ-รฐนน ร่วมล่าแชมป์กอล์ฟ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ต.ค.นี้
สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) ร่วมกับ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท, เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม) ผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วย ไอเอ็มจี, เอเชี่ยนทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า ประกาศจัดการแข่งขัน “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ พร้อมการันตีความสนุกเร้าใจโดย ลี เวสต์วูด อดีตมือ 1 ของโลกจากอังกฤษ และอิม ซองแจ ผู้เล่นจากพีจีเอทัวร์ชาวเกาหลีใต้ ขณะที่ รฐนน วรรณศรีจันทร์ โปรหนุ่มแถวหน้าของไทย พร้อมลงป้องกันแชมป์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ได้มีงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น 2025 โดยมี ซี เหลย และมอก ชิ ฮัง รักษาการรองประธานสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, เดวิด ชัม ผู้อำนวยการ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท, เอส.เอ., จัสมิน ลิม รองประธานโกลบอล พาร์ทเนอร์ชิพส์ ไอเอ็มจี กอล์ฟ, โช มินน์ ตันท์ กรรมาธิการและซีอีโอของเอเชี่ยนทัวร์, จอห์นนี่ เซนนา เฟอร์นันเดซ ประธานสมาคมกอล์ฟมาเก๊า, เหลียง เหวินชง โปรกอล์ฟระดับตำนานจากจีน, เคลวิน ซี ไหง นักกอล์ฟดาวรุ่งมาเก๊า และ เอดดี้ ลี ผู้จัดการทั่วไป สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ร่วมเป็นประธานในงาน
ลี เวสต์วูด อดีตแชมป์มาเก๊า โอเพ่น ปี 1999 กล่าวถึงการแข่งขันในปีนี้ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงเล่นในรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ในเดือนตุลาคมนี้ ผมมีความทรงจำดีๆ จากการคว้าชัยชนะเมื่อ 26 ปีก่อน สนามแห่งนี้สามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของผมออกมาได้เสมอ ผมตั้งตารอที่จะทำผลงานให้ดีอีกครั้งในปีนี้ และหวังว่าจะคว้าแชมป์มาเก๊า โอเพ่น เป็นครั้งที่สองได้สำเร็จ”
ด้าน อิม ซองแจ ดีกรีแชมป์พีจีเอทัวร์ 2 รายการ จะเข้าร่วมแข่งขันที่มาเก๊าเป็นครั้งแรกในปีนี้ กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่เต็มไปด้วยนักกอล์ฟฝีมือดีในรายการเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ผมได้ยินเรื่องราวดีๆ มากมายเกี่ยวกับมาเก๊าและทัวร์นาเมนต์นี้ เพื่อนนักกอล์ฟหลายคนพูดถึงความสวยงามและความท้าทายของสนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ผมรอคอยที่จะได้เดินทางไปมาเก๊าเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมสนุกกับการแข่งขันและคว้าชัยชนะให้ได้”
ซี เหลย รักษาการรองประธานสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กล่าวว่า “นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1998 กอล์ฟรายการ มาเก๊า โอเพ่น ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นการแข่งขันระดับตำนานของเอเชี่ยน ทัวร์ และยังเป็นรายการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมาเก๊าในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับนานาชาติที่สำคัญๆ อีกด้วย สำนักงานกีฬาจะยังคงดำเนินภารกิจเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมกีฬาของมาเก๊า และเพื่อให้มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาชมนักกอล์ฟชั้นนำของโลกจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งในและนอกสนาม ได้รับประโยชน์จากการผสานพลังระหว่างกีฬาและการท่องเที่ยว เรามุ่งหวังที่จะดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวมายังมาเก๊าผ่านแพลตฟอร์มกีฬานี้ และเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของมาเก๊าในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจระดับโลก”
เดซี่ โฮ กรรมการผู้จัดการเอสเจเอ็ม เปิดเผยว่า “เอสเจเอ็มทุ่มเทในการสนับสนุนและพัฒนากีฬาทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการบูรณาการ ‘กีฬา+การท่องเที่ยว’ ในมาเก๊า ทั้งนี้ในปี 2023 เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน มาเก๊า โอเพ่น ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊า, ไอเอ็มจี, เอเชียนทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า เพื่อยกระดับการแข่งขันและสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ๆ”
ทางด้าน โช มินน์ ตันท์ กรรมาธิการและซีอีโอของเอเชี่ยนทัวร์ กล่าวเสริมว่า “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันระดับชั้นนำของเอเชี่ยนทัวร์ ซึ่งสร้างชื่อเสียงอันโดดเด่น การแข่งขันรายการนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 1990 และอยู่ในตารางการแข่งขันของเรามาโดยตลอด ความสัมพันธ์ของเราจะดำเนินต่อไปหลังจากข่าวดีในวันนี้ที่เอสเจเอ็มได้ขยายความร่วมมือออกไปอีกสองปี เราขอขอบคุณสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊า, สมาคมกอล์ฟมาเก๊า, ไอเอ็มจี และพันธมิตรทุกท่านจากใจจริง”
นอกเหนือจาก ลี เวสต์วูด และอิม ซองแจ ในจำนวนนักกอล์ฟ 144 คนที่เข้าร่วมชิงชัยในปีนี้ ยังมี รฐนน วรรณศรีจันทร์ นักกอล์ฟไทยวัย 30 ปี ที่ยืนยันพร้อมกลับมาป้องกันแชมป์ หลังทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการออกนำแบบม้วนเดียวจบในปี 2024 เจ้าตัวตั้งเป้าป้องกันแชมป์ให้ได้เหมือนกับ จาง เหลียง-เว่ย ผู้บุกเบิกกีฬากอล์ฟในตำนานของจีน โดยกล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้กลับมาร่วมแข่งขัน เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น อีกครั้ง ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นหนึ่งในรายการโปรดของผม และตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกที่จะได้กลับมาในฐานะแชมป์เก่าและลงแข่งขันกับนักกอล์ฟชั้นนำต่อหน้าแฟนๆ ที่มาเก๊าในเดือนตุลาคมนี้”
ขณะที่ เหลียง เหวินชง อีกหนึ่งโปรกอล์ฟระดับตำนานของจีน ซึ่งมีจาง เหลียงเว่ย เป็นที่ปรึกษาในช่วงที่ก้าวสู่ทัวร์กอล์ฟอาชีพ จนกระทั่งกลายเป็นนักกอล์ฟชายจากจีนคนแรกที่ขึ้นไปติดใน 100 อันดับแรกของโลก และยังเป็นนักกอล์ฟชาวจีนคนแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียน ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต กล่าวว่า “ผมเข้าร่วมแข่งขันรายการมาเก๊า โอเพ่น หลายครั้งในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ความพิเศษของสนามและเมืองมาเก๊าแห่งนี้ทำให้ผมอยากกลับมาแข่งขันอีกครั้ง ผมชอบที่ทุกอย่างอยู่ใกล้และมีความสะดวกสบายมากในมาเก๊า รวมถึงการต้อนรับนักกีฬาและการบริการระดับเวิลด์คลาส”
ด้านแฟนกีฬากอล์ฟเจ้าถิ่นรอลุ้นผลงานของ เคลวิน ซี ไหง นักกอล์ฟดาวรุ่งมาเก๊าวัย 22 ปี ซึ่งเคยลงแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่ของเอเชียอย่าง เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ มาแล้ว 6 ครั้ง ในปีนี้ได้รับโอกาสร่วมประชันวงสะวิงกับโปรกอล์ฟระดับอาชีพ เจ้าตัวกล่าวว่า “กอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันที่เข้มข้นสูสีเสมอ และการที่ทัวร์นาเมนต์แข่งขันในบ้านของผม ทำให้ผมได้มีโอกาสทดสอบฝีมือกับบรรดาโปรกอล์ฟอาชีพระดับโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะสามารถเค้นฟอร์มดีที่สุดต่อหน้าแฟนๆ ในบ้านให้ได้ร่วมส่งแรงเชียร์”
ส่วนการแข่งขันรอบคัดเลือกซึ่งจัดครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบโอกาสและเส้นทางให้กับนักกอล์ฟดาวรุ่งในเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ในปีนี้ยังคงจัดเหมือนเดิมโดยมีกำหนดแข่งในวันที่ 8 กันยายนนี้ ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เพื่อได้ลงชิงชัยลุ้นตั๋วร่วมแข่งขันรอบทัวร์นาเมนต์ในเดือนตุลาคมต่อไป
นอกจากนี้ กอล์ฟ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น 2025 ยังมีเป้าหมายที่จะนำกีฬากอล์ฟเข้าสู่ชุมชนต่างๆ ของมาเก๊า โดยการแบ่งปันความสนุกสนานและความตื่นเต้นของกีฬากอล์ฟกับผู้คนจากทุกสาขาอาชีพและเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น
จอห์นนี่ เซนนา เฟอร์นันเดซ ประธานสมาคมกอล์ฟมาเก๊า กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “กอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น เป็นตัวเร่งการเติบโตและพัฒนาการของกีฬากอล์ฟในมาเก๊า เราร่วมมือกับชุมชนคนรักกอล์ฟเพื่อพัฒนากีฬาและวัฒนธรรมกอล์ฟในมาเก๊า รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการแข่งขันโดยรวมของนักกอล์ฟในมาเก๊าในทุกระดับที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
ด้าน แกรนท์ สแลค รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกอล์ฟของไอเอ็มจี กล่าวว่า “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น เป็นรายการชั้นนำของเอเชียนทัวร์ที่จัดต่อเนื่องยาวนานและมีชื่อเสียงในด้านการสร้างความตื่นเต้นเร้าใจในสนาม รวมถึงการบริการที่ยอดเยี่ยมนอกสนาม ไอเอ็มจียังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเพื่อยกระดับและส่งมอบประสบการณ์ให้กับผู้เล่นและผู้ชมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊า, เอสเจเอ็ม, เอเชียนทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า ผมขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจสำหรับความร่วมมืออันล้ำค่าในการสนับสนุนกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น”
แฟนกอล์ฟสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2568 โดย 1 ท่านสารถลงทะเบียนรับบัตรได้ 4 ใบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.sjmmacaoopen.com