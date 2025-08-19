ภารดรควงน้องเฌอลีน ชวนร่วมศึกกอล์ฟครอบครัว Like Father, Like Son Golf Day 2025 by Cetilar
“ซุปเปอร์บอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสระดับมือวางอันดับ 9 ของโลก พร้อมด้วย “น้องเฌอลีน” พันน์นรินทร์ ศรีชาพันธุ์ ลูกสาว ชวนนักกอล์ฟทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันงานกอล์ฟสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว “Like Father, Like Son Golf Day 2025 by Cetilar” ที่ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้
บริษัท คิดไซด์โค้ง จำกัด จัดทัวร์นาเมนต์กอล์ฟที่พ่อและลูกจะได้ร่วมกันลงแข่งขัน เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะสำคัญในชีวิตไปพร้อมๆ กัน ทั้งความอดทน วินัย การวางแผน และน้ำใจนักกีฬา พร้อมกิจกรรมมากมาย ทั้งดินเนอร์บุฟเฟต์สุดหรู, Networking Party, พิธีมอบรางวัล, Lucky Draw มูลค่ารวม 50,000 บาท รวมถึงมุมถ่ายภาพสวยๆ เก็บภาพประทับใจของทุกคนในครอบครัว ที่จะทำให้วันนี้กลายเป็นความทรงจำที่ครอบครัวของคุณไม่มีวันลืม
นอกจากนี้เด็กๆทุกคนยังได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในกิจกรรม Golf Clinic ซึ่งเป็นคลินิกสอนกอล์ฟให้กับน้องๆ นำโดย “โปรเจนนี่” ณภัคนรี ศิริธร ผู้ก่อตั้งสถาบัน Perfected, “โปรกุล” กัญญ์กุลณัช โกสุมสวัสดิ์ และ “โปรมายมิ้น” สุธาสินี ศรีเดช ซึ่งได้มาให้ความรู้แบบเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมงเต็มก่อนเริ่มออกรอบอีกด้วย
Like Father, Like Son Golf Day 2025 by Cetilar เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม ค่าสมัคร เพียง 15,000 บาท/คู่ รวมกรีนฟี แคดดี้ รถกอล์ฟ ของที่ระลึก (เสื้อ/ร่ม) และดินเบอร์บุฟเฟต์นานาชาติ และสำหรับ 15 คู่แรกที่ลงสมัคร จะได้รับสิทธิพิเศษ จาก Cetilar ที่จะสอนเตรียมร่างกายก่อนออกรอบโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพด้านกีฬามืออาชีพ
สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : Like Father, Like Son Golf Day 2025 หรือคลิกลิงค์ m.me/703900306148696 หรือเบอร์โทรศัพท์ 0825815418 ( คุณเม )