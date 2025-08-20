รอรี่ย้ำจัดโปรแกรมแข่งตามความเหมาะสม หลังโดนวิจารณ์เมินรายการใหญ่
รอรี่ แม็คอิลรอย โปรกอล์ฟมือ 2 ของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือ เปิดเผยว่า การวางแผนร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ในแต่ละปี จะพิจารณาก่อนเริ่มปีว่าจะจัดตารางอย่างไรให้เหมาะสมและลงตัวกับชีวิตมากที่สุด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งเรื่องตัวเอง ครอบครัว รวมถึงกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากกีฬากอล์ฟ อย่างปีนี้ก็ไม่ได้ลงเล่นรายการสำคัญๆ 2-3 รายการ ส่วนปีหน้าอาจจะไม่เว้นมากอย่างนี้ หรืออาจจะเท่าๆ เดิมก็ได้
รอรี่กล่าวต่อว่า ข้อดีของการเป็นผู้เล่นพีจีเอทัวร์คือการที่เรามีอิสระในการเลือกตารางแข่งขันของตัวเองได้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตนก็อาศัยความได้เปรียบตรงนี้ในปีนี้ และจะทำแบบนั้นไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่จะทำได้
สำหรับปีนี้ รอรี่โดนวิจารณ์จากแฟนๆ และสื่อเรื่องที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่ของทัวร์ 3 รายการ คือ “เดอะ เมมโมเรียล” “เดอะ เซนทรี” (ชื่อเดิมคือ “ทัวร์นาเมนต์ ออฟ แชมเปี้ยน” และ “อาร์บีซี เฮอริเทจ” อีกทั้งยังไม่ได้เข้าร่วมรายการเพลย์ออฟเฟดเอ็กซ์คัพรายการแรก “เฟดเอ็กซ์ เซนต์ จู๊ด แชมเปี้ยนชิพ” อีกด้วย โดยโฟกัสที่การเข้าร่วมดีพีเวิลด์ทัวร์ (ยูโรเปี้ยนทัวร์เดิม) และจะเดินทางไปแข่งขันที่อินเดียและออสเตรเลีย ก่อนกลับไปยุโรปอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้
ทั้งนี้ พีจีเอทัวร์เพิ่งประกาศโปรแกรมแข่งขันฤดูกาล 2026 ออกมา โดยเพิ่มรายการสำคัญเข้ามาอีก 9 รายการ ทำให้ช่วง 7 สัปดาห์ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีหน้า มีรายการเมเจอร์ 2 รายการ และรายการใหญ่อีก 3 รายการ
รอรี่กล่าวถึงโปรแกมแข่งขันที่ออกมาว่า คิดว่าทุกอย่างมีแนวโน้มที่ดี เริ่มต้นจากการค่อยๆ สร้างโมเมนตัมในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม จากนั้นก็ไปีพีคในด้านความสนใจจากแฟนๆ ในเมเจอร์ “เดอะ มาสเตอร์ส” แล้วก็รักษาโมเมนตัมไปเรื่อยๆ เพื่อเข้าสู่เมเจอร์ “พีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ” และ “ยูเอส โอเพ่น” แน่นอนว่าสำหรับนักกอล์ฟ ถ้าต้องแข่งเยอะๆ ก็ถือเป็นงานหนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเดินทางตระเวนแข่งขันไปครึ่งโลกแต่อย่างใด