โปรจีนนำทัพ 11 สะวิงสาวไทย ร่วมชิงชัย ซีพีเคซี วีเมนส์ โอเพ่น
การแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ “ซีพีเคซี วีเมนส์ โอเพ่น” ที่มิสซิสซอกัว กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ชานเมืองมิสซิสซอกา รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม ชิงเงินรางวัลรวม 2.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 89.3 ล้านบาท โดยจะเล่นที่สนามนี้เป็นครั้งแรก มี ลอเรน ค็อกลิน โปรสาวชาวอเมริกันกลับมาป้องกันแชมป์ขของเธออีกครั้ง
สัปดาห์นี้มีนักกอล์ฟไทยร่วมแข่งขันทั้งหมด 11 คนมี “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล มือ 1 ของโลก, “เม” เอรียา จุฑานุกาล, “พราว” ชเนตตี วรรณแสน, “แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ, พร้อมด้วย “เมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, “เปียโน” อาภิชญา ยุบล, จัสมิน สุวัณณะปุระ, “โม” โมรียา จุฑานุกาล, “แจน” วิชาณี มีชัย, “แหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ และ “ว่าน” จารวี บุญจันทร์ ต่างพร้อมจะสร้างผลงานของตัวเอง
ความเคลื่อนไหวล่าสุด “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล แชมป์อาชีพแอลพีจีเอ ทัวร์ 5 รายการ กลับมาแข่งขันในทัวร์ครั้งแรกตั้งแต่ก้าวขึ้นมือหนึ่งของโลก หลังจบรายการ วีเมนส์ โอเพ่น เมเจอร์สุดท้ายแห่งปีที่เวลส์ โดยจะเล่นเป็นครั้งที่สอง ก่อนหน้านี้จบอันดับ 56 ร่วมเมื่อปี 2022 สำหรับผลงานในปีนี้เล่นไป 14 รายการจบลงใน 10 อันดับแรก 8 รายการรวมทั้งแชมป์ มิซูโฮ อเมริกา โอเพ่น
“เม” เอรียา จุฑานุกาล เจ้าของแชมป์อาชีพแอลพีจีเอ ทัวร์ 12 รายการ แชมป์รายการนี้เมื่อปี 2016 จะเล่นเป็นครั้งที่ 11 นอกจากคว้าแชมป์แล้วเธอยังจบอันดับ 9 ในปี 2019 ผลงานในทัวร์ปีนี้เล่น 13 รายการจบใน 10 อันดับแรก 6 รายการ
“พราว” ชเนตตี วรรณแสน เจ้าของแชมป์อาชีพแอลพีจีเอ ทัวร์ 2 รายการจะเล่นครั้งที่ 2 หลังจากไม่ผ่านตัดตัวเมื่อปีที่แล้ว ส่วนผลงานในทัวร์ปีนี้เล่น 17 รายการจบใน 10 อันดับแรกสามรายการ
“แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ แชมป์อาชีพสองรายการรวมทั้งแชมป์เมเจอร์จะเล่นครั้งที่ 2 หลังจากจบอันดับ 22 ร่วมเมื่อปี 2023 สำหรับผลงานในทัวร์ปีนี้เล่น 13 รายการ สถิติดีที่สุดอันดับ 4 ร่วมฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์
ด้าน “เมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ แชมป์อาชีพแอลพีจีเอ 2 รายการจะเล่นครั้งที่ 4 โดยสถิติดีที่สุดอันดับ 13 ร่วมเมื่อปี 2019 ขณะที่ผลงานในทัวร์ปีนี้เล่น 18 รายการจบ 10 อันดับแรก 1 รายการ
จัสมิน สุวัณณะปุระ แชมป์แอลพีจีเอ 3 รายการจะเล่นครั้งที่ 11 สถิติดีที่สุดอันดับ 23 ร่วมปี 2018 และผลงานในทัวร์ปีนี้เล่น 17 รายการ
“โม” โมรียา จุฑานุกาล แชมป์อาชีพ 3 รายการจะเล่นครั้งที่ 11 โดยสถิติดีที่สุดจบอันดับ 25 ร่วมเมื่อปีที่แล้วโดยที่ผลงานในทัวร์ปีนี้เล่น 16 รายการจบใน 10 อันดับแรก 1 รายการ
นักกอล์ฟไทยคนอื่น ๆ ที่ร่วมแข่งขันในสัปดาห์นี้ยังมี “เปียโน” อาภิชญา ยุบล “แจน” วิชาณี มีชัย “แหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ และ”ว่าน” จารวี บุญจันทร์ ต่างก็พร้อมจะทำผลงานให้ดีที่สุด
สำหรับนักกอล์ฟระดับชั้นนำดีกรีแชมป์เมเจอร์ที่ร่วมแข่งขันมกันอย่างคับคั่งทั้ง เนลลี คอร์ดา โปรสาวจากสหรัฐมือ 1 ของโลก ลีเดีย โค จากนิวซีแลนด์แชมป์สามสมัยปี 2012,2013 และ2015 ฮันนาห์ กรีน, อี มินจี และเกรซ คิม จากออสเตรเลีย ลีเลีย หวู, เจนนิเฟอร์ คัพโช, อัลลิเซน คอร์พุซ, เล็กซี ธอมพ์สัน, สเตซี ลูอิส และเดเนียล คัง จากสหรัฐ บรู๊ค เฮนเดอร์สัน จากแคนาดาเจ้าถิ่นแชมป์ปี 2018 มาโอะ โซโกะ, ฮินาโกะ ชิบุโนะ, ยูกะ ซาโสะ จากญี่ปุ่น คิม เซ-ยอง, โค จิน-ยอง แชมป์ปี 2019 คิม อา-ริม, เอมี ยาง, ชอน อิน-จี, พัค ซอง-ฮยอน แชมป์ปี 2017 อี มีริม อี ชอง-อึน6 และจี อึน-ฮี จากเกาหลีใต้ มายา สตาร์ก และอันนา นอร์ดควิสต์ จากสวีเดน แอชลี บูฮาย จากแอฟริกาใต้ และโซเฟีย โปปอฟ จากเยอรมัน