ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ เตรียมส่ง 7 คู่หูนักกอล์ฟสมัครเล่น สัมผัสประสบการณ์ตีกอล์ฟวิวภูเขาไฟฟูจิ
“ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ” (Chang Cold Brew Cool Club) ตอกย้ำคลับที่รวมตัวของคนคูลๆ ให้มาร่วมทำกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่แปลกใหม่และแตกต่างกว่าใครอีกครั้งกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “ช้าง คลับ แชมเปี้ยนชิพ 2025” (Chang Club Championship 2025) ทัวร์นาเมนต์กอล์ฟไลฟ์สไตล์แบบคู่ ที่คูลที่สุดในไทย ที่ได้รับการตอบรับอย่างสูงจากนักกอล์ฟมือสมัครเล่นทั่วประเทศกว่า 1,500 คู่ เข้าร่วมการแข่งขันตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อลุ้นชิงรางวัลเป็น 7 คู่เพื่อนซี้สายคูลนักกอล์ฟมือสมัครเล่น บินไปเปิดประสบการณ์ความชิลสุด Exclusive ตีกอล์ฟ 2 สนามท่ามกลางวิวภูเขาไฟฟูจิสุดปัง ณ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ Golfer Celebrity นำทีมโดย 2 พรีเซนเตอร์ Chang Cold Brew Cool Club “เฟย ภัทร” และ “เจมีไนน์” ในช่วงเดือนตุลาคมนี้
การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่สนามราชพฤกษ์คลับ มีนักกอล์ฟมือสมัครเล่นจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบมาทำการแข่งขันเป็นคู่ จำนวน 60 คู่ แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ไฟลต์ A, B, C ไฟลต์ละ 20 คู่ โดยประมาณจาก Handicap ด้วยระบบ 36 System ทำการแข่งขันแบบ 4 Balls (Stroke Play) คิดคะแนนที่ดีที่สุดของทีมรวม 18 หลุม และคิดคะแนนแบบ Net Stableford System นอกจากนี้ยังมีเหล่า Golfer Celebrity นำทีมโดย 2 พรีเซนเตอร์ของ Chang Cold Brew Cool Club “เฟย ภัทร” และ “เจมีไนน์” ร่วมด้วย “อาร์ต มารุต” “บอย ภิษณุ” “มะปราง อลิสา” “มายด์ ณภศศิ” “ดีเจเผือก” “ดีเจโบ” มาแจมโชว์วงสวิงและสัมผัสประสบการณ์ความชิลสุด Exclusive ตลอดการแข่งขัน รวมทั้งสร้างความสนุกในช่วงปาร์ตี้การประกาศรางวัลอีกด้วย
โดยทีมที่ทำคะแนนได้เป็นอันดับ 1 ของแต่ละไฟลต์ รวมจำนวน 3 คู่ ได้แก่ ไฟลต์ A วิศรุต ไมตรียืนยง และนฤดล ยี่จีน ไฟลต์ B สิทธิพงษ์ นิ้มเจริญสุข และนิติธร อายุวรรณ ไฟลต์ C ณัฐพัชร์ ตั้งตระกูลวงศ์ และวันชนะ อุดมศรี และผู้โชคดีจากการจับฉลากในแต่ละไฟลต์รวม 3 คู่ ได้แก่ ไฟลต์ A ฐิติวัฒน์ ศรีแก้ว และโกศล โกศลเมธากุล ไฟลต์ B สุขเกษม ขาทวี และเจนวิทย์ อัครศิษฏ์ ไฟลต์ C รวี เลาหพูนรังษี และตรีรัตน์ ชินานันทกุล รวมทั้ง Boobie ไฟลต์ C จำนวน 1 คู่ ได้แก่ ปิยดา ธราธิป และนาตยา จิตรนาศิลป์ ซึ่งทั้ง 7 คู่ จะได้บินไปเปิดประสบการณ์ความชิลสุด Exclusive ร่วมทริปตีกอล์ฟ 2 สนามท่ามกลางวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนตุลาคม
นายสุชาติ สุวรรณศรี นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย กล่าวว่า “ขอชื่นชมรายการ “Chang Club Championship 2025” ที่เข้ามาช่วยยกระดับและสร้างสีสันให้กับวงการกอล์ฟของไทย ให้นักกอล์ฟสมัครเล่นได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเล่นในสนามระดับท็อปของประเทศไทยกว่า 20 สนาม ที่ปกติต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปใช้บริการได้ เช่น Siam Country Club Old Course, Thai Country Club, Alpine Golf Club, The Royal James City, Nikanti, Rajapruek Club ฯลฯ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจเล่นกอล์ฟไลฟ์สไตล์เพิ่มขึ้น เชื่อว่า Chang Club Championship จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่นักกอล์ฟมือสมัครเล่นทั่วประเทศตั้งตารอที่จะสมัครเข้าร่วมแข่งขัน และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี”
นายเจษฎากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ (Chang Cold Brew Cool Club) กล่าวว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนให้กีฬากอล์ฟได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และขอขอบคุณพันธมิตรทั้ง 10 รายเป็นอย่างสูง ที่ร่วมกันอัพเวลความคูลและเพิ่มความสนุกแบบไม่เหมือนใคร ทำให้การแข่งขัน Chang Club Championship 2025 ได้รับการตอบรับอย่างสูงจากนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วประเทศกว่า 1,500 คู่หรือกว่า 3,000 คน เรียกว่าเป็น Talk of the town ของเหล่านักกอล์ฟมือสมัครเล่นสายคูล ตั้งแต่การแข่งขันแบบคู่ที่เปิดโอกาสให้คู่เพื่อนซี้ คู่รัก คู่พี่น้อง ช่วยกันเล่นเพื่อหา Best Score บนสนามระดับท็อปที่ต้องเป็นสมาชิกถึงจะเข้าไปเล่นได้ รวมทั้งการคัดเลือกผู้เข้ารอบที่ไม่ได้คัดแค่นักกอล์ฟฝีมือดีเท่านั้น แต่ยังเพิ่มรางวัลให้นักกอล์ฟดวงดีมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบไปชิงรางวัลใหญ่สุด Exclusive บินไปเปิดประสบการณ์ความชิลเล่นกอล์ฟพร้อมกับชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ถึง 2 สนาม ณ ประเทศญี่ปุ่น”
โดยผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟไลฟ์สไตล์ Chang Club Championship 2025 ประกอบด้วยพันธมิตรเดิมระดับบิ๊กเนมของประเทศ นำทีมโดย “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” (ททท.) “สมาคมสนามกอล์ฟไทย” และ “บริษัท ซีซีเคกรุ๊ป จำกัด” (TaylorMade Thailand) ผู้ขับเคลื่อนหลักวงการกีฬากอล์ฟของประเทศไทย ที่ร่วมทำแบรนด์คอลแลบคอลเลกชันพิเศษ Chang Cold Brew Cool Club x TaylorMade อาทิ ถุงกอล์ฟรุ่น Tour Stand Bag คัฟเวอร์ไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ร่ม หมวก กระเป๋าเดินทาง ฯลฯ รวมทั้งบริษัทสื่อแนวหน้าของเมืองไทยอย่าง “Plan B” “Amarin TV” และ “GMMTV” พันธมิตรใหม่อย่าง “One Bangkok” “Intercontinental Hua Hin Resort” และ “M Card” ที่สนับสนุนของรางวัลให้นักกอล์ฟมือสมัครเล่นได้ลุ้นอีกมากมาย รวมทั้ง “BMW Auto Millenium” ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับทัวร์นาเมนต์ด้วยการสนับสนุนรางวัล Hole In One ในรอบชิงชนะเลิศ เป็นรถยนต์ BMW X1 รุ่นล่าสุด มูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาท
ณัฐพัชร์ ตั้งตระกูลวงศ์ และวันชนะ อุดมศรี คู่หูนักกอล์ฟที่ชนะจากไฟลต์ C กล่าวถึงความสนุกของการแข่งขัน Chang Club Championship 2025 ว่า “นอกจากรางวัลที่เรียกว่าสนุกและ Exclusive มากๆ เป็นการแข่งขันที่สนุกเล่นกันเป็นทีม แล้วก็ยังประทับใจกับการได้เข้าไปตีกอล์ฟในสนามระดับ 6 ดาวท็อปๆ ของประเทศ คือด้วยความสวยงามของสนามและการบริการต่างๆ ทำให้ผมจริงจังกับการเล่นกอล์ฟเพิ่มขึ้น แถมยังได้ก๊วนเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก และก็จะไปชิลและเอ็นจอยกับการไปตีกอล์ฟที่ญี่ปุ่นกับเพื่อนๆ ครับ”
ด้านรวี เลาหพูนรังษี และตรีรัตน์ ชินานันทกุล คู่หูนักกอล์ฟที่โชคดีจากการจับฉลากจากไฟลต์ C กล่าวถึงความพร้อมในการเตรียมตัวไปตีกอล์ฟที่ประเทศญี่ปุ่นว่า “ตอนแรกที่สมัครก็คิดว่าจะตีสนุก ให้มีความสุข และก็เอาสังคมกับเพื่อนๆ ชอบโมเมนต์ระหว่างตีและหลังตีเสร็จที่ได้พูดคุยและได้กินดื่มกับเพื่อนๆ ยังคุยกันเลยว่าถ้าได้ไปตีกอล์ฟที่ญี่ปุ่นจริงคงต้องเตรียมตัวซ้อมให้เยอะขึ้น จะได้ไปอวดวงสวิงที่ด้านหลังมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาว แล้วพอจับฉลากได้ไปก็ยิ่งดีใจใหญ่ กลับไปบ้านจะไปเก็บกระเป๋ารอเลยอยากให้ถึงเดือนตุลาคมเร็วๆ บอกเลยว่าปีหน้าผมไม่พลาดแน่ๆ และก็จะชวนเพื่อนๆ มาร่วมแจมด้วย”