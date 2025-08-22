โปรจีนประเดิม 5 อันเดอร์พาร์ ที่ 2 ร่วม สะวิงแคนาเดียน ตามหลังผู้นำ 2 สโตรก
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวไทย มือ 1 ของโลก ประเดิมทำ 5 อันเดอร์พาร์ 66 รั้งอันดับ 2 ร่วม ในการแข่งขันกอลืฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “แคนาเดียน วีเมนส์ โอเพ่น” รอบแรก ที่ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
โปรจีนเริ่มต้นในรอบแรกได้อย่างยอดเยี่ยม ทำ 5 อันเดอร์พาร์ จาก 6 เบอร์ดี้ ที่หลุม 1, 3, 4, 6, 9, 10 เสียโบกี้เดียวที่หลุม 18 อยู่ในอันดับ 2 ร่วม เท่ากับเมแกน คัง โปรอเมริกัน, กาบี้ โลเปซ โปรเม็กซิกัน, อาโฟรไดต์ เติ้ง นักกอล์ฟมือสมัครเล่นเจ้าถิ่น และเลโอน่า แม็กไกวร์ โปรไอร์แลนด์
ส่วนตำแหน่งผู้นำในรอบแรก เป็นอาคิเอะ อิวาอิ โปรญี่ปุ่น ที่เพิ่งคว้าแชมป์พอร์ทแลนด์ คลาสสิก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยทำไป 7 อันเดอร์พาร์ 64 จาก 7 เบอร์ดี้ ไม่เสียโบกี้
ผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ ดังนี้
อันดับ 8 ร่วม “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล 3 อันเดอร์พาร์ 68
อันดับ 21 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 1 อันเดอร์พาร์ 70
อันดับ 38 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ, “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ, “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน อีเว่นพาร์ 71
อันดับ 63 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 1 โอเวอร์พาร์ 72
อันดับ 87 ร่วม “โปรแจน” วิชาณี มีชัย 2 โอเวอร์พาร์ 73
อันดับ 109 ร่วม “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ 3 โอเวอร์พาร์ 74
อันดับ 129 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 4 โอเวอร์พาร์ 75
อันดับ 140 ร่วม “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล 5 โอเวอร์พาร์ 76