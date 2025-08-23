โปรจีนยังรั้งที่ 2 ร่วม ตามผู้นำ 3 สโตรก ศึกกอล์ฟแคนาเดียน
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวมือ 1 ของโลก ยังคงรั้งอันดับ 2 ร่วม หลังจบรอบสอง ศึกแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “แคนาเดียน วีเมนส์ โอเพ่น” ที่แคนาดา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
โดยโปรจีนเก็บเพิ่ม 1 อันเดอร์พาร์ จาก 2 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ สกอร์รวมเป็น 6 อันเดอร์พาร์ 136 ในอันดับ 2 ร่วม เท่ากับมินจี ลี โปรดังชาวออสเตรเลีย และเลโอน่า แม็กไกวร์ จากไอร์แลนด์
โปรจีนมีสกอร์ตามหลังผู้นำ อาคิเอะ อิเคอิ โปรชาวญี่ปุ่น ที่เพิ่งคว้าแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และทำสกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 133 อยู่ 3 สโตรก
ขณะที่ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์ปี 2016 ตามมาในอันดับ 9 ร่วม สกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 138 เท่ากับเนลลี่ คอร์ด้า โปรมือ 2 ของโลกชาวอเมริกัน
สรุปผลงานของนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆ
อันดับ 29 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิล, “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน และ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 1 อันเดอร์พาร์ 141
อันดับ 45 ร่วม “โปรแจน” วิชาณี มีชัย และ “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ อีเว่นพาร์ 142
อันดับ 62 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ 1 โอเวอร์พาร์ 143
คนที่ไม่ผ่านการตัดตัว
“โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ 4 โอเวอร์พาร์ 146
“โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล และ “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 6 โอเวอร์พาร์ 148