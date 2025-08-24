โปรจีนมีลุ้นแชมป์แคนาเดียน โอเพ่น จบรอบสาม ตามหลังผู้นำ 3 สโตรก
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวไทย มือ 1 ของโลก ยังมีลุ้นแชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “แคนาเดียน วีเมนส์ โอเพ่น” หลังจบรอบสาม ทำสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 205 รั้งอันดับ 3 ร่วม ที่ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
โปรจีนเก็บเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 69 จาก 5 เบอร์ดี้ 3 โบกี้ สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 205 อยู่ในอันดับ 3 ร่วม เท่ากับอาคิเอะ อิวาอิ โปรญี่ปุ่น ผู้นำในสองรอบแรก
ส่วนตำแหน่งผู้นำร่วมเป็นบรู๊ก เฮนเดอร์สัน โปรเจ้าถิ่น และลี มินจี โปรออสเตรเลีย สกอร์รวมเท่ากันที่ 11 อันเดอร์พาร์ 202 ซึ่งโปรจีนตามหลังอยู่ 3 สโตรก
ผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ ดังนี้
อันดับ 11 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 5 อันเดอร์พาร์ 208
อันดับ 24 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ, “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล 3 อันเดอร์พาร์ 210
อันดับ 29 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 2 อันเดอร์พาร์ 211
อันดับ 37 ร่วม “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน อีเว่นพาร์ 212
อันดับ 55 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 1 โอเวอร์พาร์ 214
อันดับ 69 ร่วม “โปรแจส” วิชาณี มีชัย 4 โอเวอร์พาร์ 217