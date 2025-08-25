ภูพิรัฐปิดฉาก 12อันเดอร์ คว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค
ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร คว้าแชมป์แรกหลังจบรอบสุดท้าย 4 อันเดอร์พาร์ 67 รวมสี่วัน 12 อันเดอร์พาร์ 272 เฉือนชนะ 2 สโตรก ในกอล์ฟอาชีพรายการ “สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2025” แมตช์โคแซงชั่นระหว่างไทยแลนด์พีจีเอทัวร์และออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ที่สนามลำลูกกา คันทรี คลับ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
ภูพิรัฐที่เริ่มต้นรอบสุดท้ายด้วยการนำ 1 สโตรกยังรักษามาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอเก็บเข้ามา 4 เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้ ก่อนจบวัน 4 อันเดอร์พาร์ 67 รวมสี่วัน 12 อันเดอร์พาร์ 272 เฉือน เข้มข้น ลิมพะสุต ที่จบรอบสุดท้าย 3 อันเดอร์พาร์ 68 ไป 2 สโตรก คว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์และออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการแรกในชีวิต พร้อมรับเงินรางวัลไป 360,000 บาท
สำหรับรายการต่อไปเป็นรายการระดับไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ โคแซงชั่นกับ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี