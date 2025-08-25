โปรจีนคว้าอันดับ 7 ร่วม จบท็อป 10 แอลพีจีเอรายการที่ 9 ปีนี้
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวมือ 1 โลก ปิดฉากคว้าอันดับ 7 ร่วม จากการแข่งขันกอล์ฟหญิง “แคนาเดียน วีมนส์ โอเพ่น” ที่ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม โดยโปรจีนทำอีเว่นพาร์จาก 4 เบอร์ดี้ 4 โบกี้ สกอร์รวมเป็น 8 อันเดอร์พาร์ 276 นับเป็นการจบอันดับท็อปเท็นรายการของแอลพีจีเอทัวร์รายการที่ 9 ของโปรจีนในปีนี้แล้ว
ขณะที่ “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ คว้าอันดับ 10 ร่วม สกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 278 เท่ากับเนลลี่ คอร์ด้า มือ 2 โลกชาวอเมริกัน
ส่วนตำแหน่งแชมป์เป็นของบรู๊ก เฮนเดอร์สัน โปรสาวเจ้าถิ่น อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2018 โดยบรู๊กทำสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 269 เฉือนมินจี ลี โปรดังชาวออสซี่ 1 สโตรก
ผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ
อันดับ 27 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 3 อันเดอร์พาร์ 281
อันดับ 36 ร่วม “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน 2 อันเดอร์พาร์ 282
อันดับ 48 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ อีเว่นพาร์ 284
อันดับ 52 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ และ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล 1 โอเวอร์พาร์ 285
อันดับ 73 ร่วม “โปรแจน” วิชาณี มีชัย 8 โอเวอร์พาร์ 292