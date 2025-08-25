ทรัมป์ยืนยันร่วมชมไรเดอร์คัพวันแรก หนุนกัปตันแบรดลีย์ลงแข่งเอง
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา โพสต์โซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ว่า จะเดินทางไปร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟประเพณี “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่สนามเบธเพจ แบล็ก ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในวันแรกของการแข่งขัน วันที่ 26 กันยายนนี้
ทรัมป์ซึ่งเป็นแฟนกอล์ฟตัวยง และทำธุรกิจสนามกอล์ฟหลายแห่งทั่วโลก กล่าวว่า เชื่อว่านี่จะเป็นไรเดอร์คัพที่ยอดเยี่ยม หลังจากได้รับเชิญจากทางพีจีเอทัวร์ จึงตัดสินใจจะไปร่วมชมการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังสนับสนุนให้คีแกน แบรดลีย์ กัปตันทีมสหรัฐอเมริกา ลงแข่งขันรายการนี้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยทีมสหรัฐ เจ้าถิ่น ทวงแชมป์คืนจากทีมยุโรปให้ได้ โดยหากแบรดลีย์ลงแข่งขัน เขาจะเป็นกัปตันทีมสหรัฐคนแรกในรอบ 62 ปีที่ลงแข่งขันด้วยตัวเอง นับตั้งแต่อาร์โนลด์ พาลเมอร์ ตำนานสะวิงผู้ล่วงลับ ลงแข่งขันให้ทีมขณะทำหน้าที่กัปตันในวัย 34 ปี ในศึกไรเดอร์คัพ ครั้งที่ 15 เมื่อปี 1963
ปัจจุบัน แบรดลีย์อายุ 39 ปี และเพิ่งคว้าอันดับ 17 ร่วมในการแข่งขัน “บีเอ็มดับเบิลยู แชมเปี้ยนชิพ” เมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้มีคะแนนสะสมโควต้าไรเดอร์คัพในอันดับ 10 พลาดโควต้าอัตโนมัติ 6 อันดับแรกไปไม่มากนัก
ทรัมป์กล่าวว่า คีแกน แบรดลีย์ ควรติดทีมแข่งไรเดอร์คัพของสหรัฐด้วย ในฐานะกัปตันทีม เพราะเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยม
ทั้งนี้ แบรดลีย์จะประกาศรายชื่อนักกอล์ฟ 6 คนในโควต้ากัปตันทีม วันที่ 27 สิงหาคมนี้ หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้นักกอล์ฟ 6 คน จากโควต้าคะแนนสะสมไปแล้ว ได้แก่ สก็อตตี้ เชฟเฟลอร์, เจเจ สปอน, ซานเดอร์ ชอฟฟลี, รัสเซลล์ เฮนลีย์, ไบรสัน เดอแชมโบ และแฮร์ริส อิงลิช