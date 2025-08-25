วินนี่ อึ๊ง คว้าแชมป์สิงห์ ไลฟ์ คัลเลอร์ ทัวร์
วินนี่ อึ๊ง โปรวัย 24 ปีจากมาเลเซีย ทำ 5 อันเดอร์พาร์ 67 ประเดิมคว้าแชมป์ “สิงห์ ไลฟ์ คัลเลอร์ ทัวร์@วอเตอร์มิลล์” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท ที่สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
วินนี่ อึ๊ง ลงแข่งที่สนามนี้เป็นครั้งแรกทำได้ 5 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 6 เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียว คว้าโทรฟี่แชมป์พร้อมเงินรางวัลขวัญถุงไป 15,000 บาท
อันดับสองเป็นของ แอนนิต้า แซ่จึง โปรหน้าใหม่วัย 22 ทำได้ 4 อันเดอร์พาร์ 68 จาก 5 เบอร์ดี้เสีย 1 โบกี้
ส่วนพอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ วัย 15 ปีจากเทรล อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นคะแนนดีที่สุด เข้ามาเป็นอันดับสามที่ 3 อันเดอร์พาร์ 69