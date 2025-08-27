นักกอล์ฟสาว 144 ชีวิต ร่วมดวลสะวิง สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ สัปดาห์นี้
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ บางกอก เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2025” ชิงเงินรางวัล 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม มีนักกอล์ฟสตรีร่วมชิงชัยมากเป็นประวัติการถึง 144 คน เป็นนักกอล์ฟอาชีพ 106 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 38 คน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, การกีฬาแห่งประเทศไทย และสนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก
เป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 3 วัน 54 หลุม หลังจบการแข่งขัน 2 วัน 36 หลุม จะตัดตัวผู้เล่นเหลือ 50 คนและเทียบเท่า (ไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่น) เข้าไปชิงชัยในรอบสุดท้าย ซึ่งผู้ที่ทำสกอร์เกินวันละ 16 โอเวอร์พาร์ 88 จะถูกตัดสิทธิไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไป โดยผู้ชนะเลิศประเภทนักกอล์ฟอาชีพ จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ มีโปรสตรีชื่อดัง อาทิ “โปรอาโป” ชลชีวา วงษรัศม์ มือ 1 ไทยแอลพีจีเอทัวร์ วัย 18 ปีจากเชียงใหม่ แชมป์สนาม 4 ที่แหลมฉบัง, “โปรตาต้า” กัญจน์ บรรณบดี วัย 23 ปีจากชลบุรี แชมป์สนาม 6 ที่รอยัลฮิลส์ และล่าสุดเพิ่งคว้าเงินรางวัลชนะเลิศของนักกอล์ฟอาชีพในศึกไชน่าแอลพีจีเอที่กวางตุ้ง
ทางด้านนักกอล์ฟสมัครเล่นนำโดย “น้องวันออน” อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ วัย 16 ปี มือสมัครเล่นโลกอันดับ 39 และ “น้องนัจ” กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล วัย 17 ปี แชมป์สนาม 2 ที่กบินทร์บุรี มือสมัครเล่นโลกอันดับ 63 และแชมป์รอบควอลิฟาย เมย์แบงก์ แชมเปี้ยนชิพ โดยเป็น 4 ใน 5 สาวไทยที่ผ่านรอบควอลิฟายเข้าไปเล่นแอลพีจีเอทัวร์รายการ “เมย์แบงก์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ปลายเดือนตุลาคมที่ประเทศมาเลเซีย และยังมี เล ชุค อัน สะวิงทีมชาติเวียดนามวัย 17 ปี แชมป์คนแรกของการแข่งขันไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ “สิงห์-เอสเอที เอ็กซพีเรียนซ์@จางอัน โอเพ่น” ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
สำหรับการแข่งขันรอบแรก (27 ส.ค.) แบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย โดยกลุ่มแรกของรอบเช้าจะออกสตาร์ตที่หลุม 1 และหลุม 10 เวลา 06.30 น. ส่วนรอบบ่ายจะออกสตาร์ตที่หลุม 1 และหลุม 10 เวลา 11.10 น. สามารถติดตามข่าวสาร และลุ้นผลการแข่งขันทุก 3 หลุม ผ่านทาง LIVE SCORE ได้ที่ เฟซบุ๊ค THAI LPGA TOUR และเว็บไซต์ www.thailpga.com