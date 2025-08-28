กัปตันแบรดลีย์ปวดใจไม่ได้ลงเล่นไรเดอร์คัพเอง แต่ต้องเลือกทางที่ดีที่สุด
คีแกน แบรดลีย์ กัปตันทีมไรเดอร์คัพของสหรัฐ ประกาศการตัดสินใจว่าจะไม่ใส่ชื่อตัวเองเป็น 1 ใน 6 โควต้ากัปตันทีม ลงแข่งขันกอล์ฟประเพณี “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่สนามเบ็ธเพจ แบล็ก นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้
ก่อนหน้านี้ สื่อและแฟนๆ คาดเดากันว่า แบรดลีย์จะใส่ชื่อตัวเองลงแข่งขันหรือไม่ เนื่องจากโปรวัย 39 ปี ทำผลงานได้ดี เป็นมืออันดับ 11 ของโลกในปัจจุบัน และมีคะแนนสะสมไรเดอร์คัพของสหรัฐเป็นอันดับ 11 พลาดโควต้าอัตโนมัติ 6 อันดับแรกไม่มากนัก แม้แต่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งประกาศว่าจะไปเชียร์ทีมสหรัฐลงแข่งขันวันแรก ก็หนุนให้แบรดลีย์เป็นกัปตันทีมคนแรกในรอบ 62 ปี ที่ควบตำแหน่งกัปตันและผู้เล่นให้กับสหรัฐ
แบรดลีย์กล่าวว่า จริงๆ ก็เตรียมพร้อมที่จะทำหน้าที่ทั้งกัปตันทีมและผู้เล่นเอาไว้แล้ว แต่ก็กลับมาทบทวนการตัดสินใจใหม่ รู้สึกเสียใจมากๆ ที่จะไม่ได้ลงเล่นด้วยตัวเอง แต่ก็คิดว่าเป้าหมายสูงสุดคือการทำหน้าที่กัปตันทีมให้ดีที่สุด นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากอย่างมาก เพราะมีช่วงหนึ่งซึ่งตั้งใจไว้แล้วว่าจะลงเล่นเองแน่ๆ แต่สุดท้ายก็คิดว่าคนที่เลือกต่างทำผลงานได้ดีจนคู่ควรที่จะติดทีม นี่เป็นการตัดสินใจที่ตัวเองภูมิใจ และอยากให้เป็นอย่างนี้จริงๆ
สำหรับสมาชิกทีมไรเดอร์คัพสหรัฐจากโควต้ากัปตันทีม 6 คน ที่แบรดลีย์เลือกลงแข่งขันในปีนี้ ได้แก่ จัสติน โธมัส, คอลลิน โมริคาวะ, เบน กริฟฟิน, คาเมรอน ยัง, แพทริก แคนต์ลีย์ และแซม เบิร์นส์ โดยจะร่วมกับโปรกอล์ฟ 6 คนที่ได้สิทธิอัตโนมัติจากคะแนนสะสมไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ สก็อตตี้ เชฟเฟลอร์, เจเจ สปอน, ซานเดอร์ ชอฟฟลี, รัสเซลล์ เฮนลีย์, แฮร์ริส อิงลิช และไบรสัน เดอแชมโบ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการทวงแชมป์จากทีมยุโรปให้ได้