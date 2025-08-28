อชิรญาณ์แซงนำรอบสอง กอล์ฟสิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ
อชิรญาณ์ ศีรวงษ์ นักกอล์ฟทีมชาติไทย วัย 16 ปี มือสมัครเล่นโลกอันดับ 39 เก็บได้อีก 8 อันเดอร์พาร์ 64 สองวันแซงนำที่ 13 อันเดอร์พาร์ 131 โดยมีนวพร สุนทรียภาส ผู้นำรอบแรกตามหลังสองสโตรก ในการแข่งขันไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ บางกอก เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ” ชิงเงินรางวัล 1.5 ล้านบาท ที่สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
ผ่านครึ่งทางการแข่งขัน อชิรญาณ์ หวดเข้ามาอีก 8 อันเดอร์พาร์ 64 จาก 8 เบอร์ดี้รวดที่หลุม 1, 4, 6, 9, 11, 12, 16 และ 17 สองวันแซงขึ้นเป็นผู้นำที่ 13 อันเดอร์พาร์ 131 โดยมี “โปรน้ำผึ้ง” นวพร สุนทรียภาส วัย 20 ปี อดีตทีมชาติเจ้าของเหรียญทองทีมซีเกมส์ ปีที่แล้ว เก็บได้อีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 จาก 5 เบอร์ดี้เสีย 1 โบกี้ สองวันรวม 11 อันเดอร์พาร์ 133 ตามหลังผู้นำสองสโตรก
อันดับสามเป็นของ “โปรพริม” พริมา ธรรมมารักษ์ นักกอล์ฟมากประสบการณ์เจ้าของแชมป์เอปสัน ทัวร์ ,ไชน่าแอลพีจีเอทัวร์ ที่วันนี้เก็บได้ 6 อันเดอร์พาร์ 66 จาก 6 เบอร์ดี้ไม่เสียแม้โบกี้เดียวสองวันรวม 9 อันเดอร์พาร์ 135