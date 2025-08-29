โปรจีนประเดิม 3 อันเดอร์ รั้งที่ 19 ร่วม รอบแรก เอฟเอ็ม แชมเปี้ยนชิพ
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวไทย มือ 1 ของโลก ประเดิมทำ 3 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่ในอันดับ 19 ร่วม ในการแข่งขันรอบแรก ศึกแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “เอฟเอ็ม แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
โปรจีนทำ 3 อันเดอร์พาร์ จาก 4 เบอร์ดี้ ที่หลุม 2, 7, 8, 12 เสียโบกี้เดียวที่หลุม 18 อยู่ในอันดับ 19 ร่วม กับโปรอีก 11 คน และเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบแรก
ส่วนผู้นำร่วมมี 3 คน คิม เซ ยอง โปรเกาหลีใต้ ยอดี้ อีวาร์ท ชาดอฟฟ์ จากสหราชอาณาจักร และอลิเซ่น คอร์ปัซ โปรอเมริกัน สกอร์เท่ากันที่ 7 อันเดอร์พาร์ 65 โดยมีมิรันด้า หวัง โปรสาวจีน ตามมาเป็นอันดับ 4 ที่ 6 อันเดอร์พาร์ 66
ผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ หลังจบรอบแรก ดังนี้
อันดับ 31 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 2 อันเดอร์พาร์ 70
อันดับ 47 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ, “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 1 อันเดอร์พาร์ 71
อันดับ 90 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 1 โอเวอร์พาร์ 73
อันดับ 107 ร่วม “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล, “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน 2 โอเวอร์พาร์ 74
อันดับ 122 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 3 โอเวอร์พาร์ 75
อันดับ 139 ร่วม “โปรแจน” วิชาณี มีชัย