อชิรญาณ์ จบ 16 อันเดอร์ ปราบโปรคว้าแชมป์สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ บางกอก เลดีส์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ชิงเงินรางวัล 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม มีนักกอล์ฟสตรีร่วมชิงชัยมากเป็นประวัติการณ์ครั้งแรกของสมาคมฯ ถึง 144 คน เป็นนักกอล์ฟอาชีพ 106 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 38 คน
รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น,กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, การกีฬาแห่งประเทศไทย และสนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก เป็นแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม หลังจบการแข่งขันสองวัน 36 หลุม จะตัดตัวผู้เล่นเหลือ 50 คน และเสมอ (ไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่น) เข้าไปชิงชัยในรอบสุดท้าย ซึ่งผู้ที่ทำคะแนนเกินวันละ 16 โอเวอร์พาร์ 88 จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไป โดยผู้ชนะเลิศประเภทนักกอล์ฟอาชีพ จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เป็นการชิงชัยรอบสุดท้าย “วันออน” อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ สวิงทีมชาติวัย 16 ปีจากจ.เลย มือสมัครเล่นโลกอันดับ 39 ผู้นำในรอบสองยังคงฟอร์มดีต่อเนื่อง จบเข้ามาอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 จากสามเบอร์ดี้ ที่หลุม 5, 17 และ 18 สามวันรวม 16 อันเดอร์พาร์ 200 ซิวโทรฟี่ใบโต เป็นการคว้าแชมป์แรกในการเล่นไทยแอลพีจีเอทัวร์มาสองปี
อชิรญาณ์ กล่าวว่า “เกมวันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆ ตามที่ตัวเองทำได้ หลุมแรกมาเหล็กคมมากแต่พัตต์ไม่ลง วันนี้ได้แค่ 3 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ รวมลบสามก็ถือว่าพอใจมากๆ ได้แชมป์แรกในการเล่นไทยแอลพีจีเอ มาสองปี หนูรอมาตั้งแต่อายุ 14 เป็นพระรองมาโดยตลอด ถือว่าปลดล็อคตัวหนูมากๆ เลย”
“วันนี้ไม่มีความกังวลเพราะว่าแคดดี้(ธนวินท์ ลี)เค้าสุดยอด พาคุยไปเรื่อย ทำได้ก็ทำ ทำไม่ได้ก็พัตต์เอาพาร์ ตีประคองไปเรื่อยๆ เพิ่งมาได้เบอร์ดี้สองหลุมสุดท้ายถึงมาเป็นลบสาม ซึ่งจริงๆ ลบมาแค่หนึ่ง”
“แม็ทช์นี้ไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเลยค่ะ ทุกคนรอเชียร์อยู่ที่บ้านเมืองเลย แมทช์นี้หนูทำสำเร็จแล้ว เดี๋ยวจะกลับไปกินหมูกระทะ แชมป์นี้ให้ปู่ค่ะ เพราะปู่เพิ่งเสียไปเมื่อวันอังคารค่ะ และไม่ได้ไปงานเผาศพปู่ ถือว่าแชม์นี้ให้ปู่แล้วกัน ถึงปู่จะไม่ทันได้เห็นหนูได้แชมป์ แต่ว่าหนูก็คิดว่าปู่น่าจะมองดูหนูอยู่บนฟ้าค่ะ หนูทำได้แล้วค่ะปู่”
แมทช์ต่อไปของน้องวันออน คือไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น ที่สนามปัญญาฯ และเมย์แบงค์ แชมเปียนชิพ(แอลพีจีเอ) ที่มาเลเซีย
โปรน้ำผึ้ง-นันทิกานต์ รักษาชัฎ วัย 31 ปีจากกรุงเทพฯ จบสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 รั้งอันดับสองของทัวร์นาเมนท์ โดยรอบสุดท้ายทำได้ 5 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 6 เบอร์ดี้ เสีย 1 โบกี้ เป็นนักกอล์ฟอาชีพคะแนนดีที่สุด คว้าเงินรางวัลชนะเลิศไป 200,000 บาท
อันดับสามร่วมเป็นของ ปริ๊นเซส ซูเพอรัล (66) จากฟิลิปปินส์ และลียาน่า ดูรีซิค (67) จากมาเลเซีย ที่สกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205 รับเงินรางวัลไปคนละ 94,850 บาท
อันดับห้าร่วมเป็นของ “โปรน้ำผึ้ง” นวพร สุนทรียภาส ผู้นำรอบแรกที่ตีเกินไป 1 โอเวอร์พาร์ 73 และ”โปรสตางค์” กรกมล ศุขอารีย์ ที่จบเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 ทำสกอร์รวมเท่ากันคนละ 10 อันเดอร์พาร์ 206 รับเงินรางวัลไปคนละ 61,600 บาท
สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปซึ่งเป็นแมทช์สุดท้ายปิดฤดูกาล “สิห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส” ชิงเงินรางวัล 4 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2568 ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น จ.ขอนแก่น สามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่ เฟซบุ๊ค THAI LPGA TOUR และเว็บไซท์ www.thailpga.com