เอฟเอ็ม แชมเปี้ยนชิพ รอบสอง เจอฝนเล่นงานแข่งไม่จบ โปรจีนเก็บเพิ่ม 4 อันเดอร์ รั้งที่ 17 ร่วม
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวไทย มือ 1 ของโลก เก็บเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ 68 ในการแข่งขันรอบสอง ศึกแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “เอฟเอ็ม แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
สำหรับรอบสองแข่งขันไม่จบเพราะมีฝนตกลงมา จนต้องหยุดการแข่งขันและฟ้ามืดไปก่อน นักกอล์ฟแข่งไม่จบถึง 71 คน ทำให้ต้องแข่งรอบสองที่เหลือในช่วงเช้าวันที่ 30 สิงหาคม และต่อด้วยรอบสามในวันเดียวกัน
โปรจีนที่แข่งจบแล้วทำ 4 อันเดอร์พาร์ จาก 5 เบอร์ดี้ กับ 1 โบกี้ สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 137 อยู่ในอันดับ 17 ร่วมอย่างไม่เป็นทางการ
ด้านผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบนี้ เป็นมิรันด้า หวัง โปรสาวจีน ผู้นำร่วมจากรอบแรก ที่แข่งจบ 18 หลุมแล้ว ทำเพิ่ม 5 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวม 11อันเดอร์พาร์ 133 โดยมีมาเดลีน แซกสตรอม โปรสวีเดน ที่แข่งจบแล้ว ตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 9 อันเดอร์พาร์ 135
ขณะที่ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล แข่งจบแล้ว ทำ 5 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 141 อยู่ในอันดับ 34 ร่วมไม่เป็นทางการ
ผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ ในรอบสอง ดังนี้
อันดับ 66 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน (แข่งจบแล้วทั้งคู่) “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ (จบหลุมแรก) 1 อันเดอร์พาร์ 143
อันดับ 81 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล(จบหลุม 3) 3 อันเดอร์พาร์
อันดับ 97 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ(แข่งจบแล้ว) “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ(จบหลุม6) 1 โอเวอร์พาร์ 145
อันดับ 135 ร่วม “โปรแจน” วิชาณี มีชัย(จบหลุม9) 4 โอเวอร์พาร์