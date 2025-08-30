สุธีพัทธ์ จี้ผู้นำสโตรกเดียว ลุ้นชิงแชมป์กอล์ฟ แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น
“โปรตี้” สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย หวดเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวัน 16 อันเดอร์พาร์ 200 ไล่จี้ ชาห์ลีฟฟุดดิน อาริฟฟิน จากมาเลเซีย เพียงหนึ่งสโตรก ลุ้นชิงแชมป์ “แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น” ที่สนามพอนด็อก อินดาห์ กอล์ฟ คอร์ส ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
เอเชี่ยน ทัวร์ จัดการแข่งขัน “แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น” ซึ่งเป็นรายการที่ 9 ของฤดูกาล ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16.2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้ ที่สนามพอนด็อก อินดาห์ กอล์ฟ คอร์ส ระยะ 7,243 หลา พาร์ 72 ในกรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย แชมป์จะได้รับเงินรางวัล 90,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 3 ล้านบาท โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัว 24 คน
รอบที่สามของการชิงชัยปรากฎว่า โปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เสียโบกี้แรกตั้งแต่เล่นมา 3 วัน แต่ทำได้ 5 เบอร์ดี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวันมี 16 อันเดอร์พาร์ 200 รั้งอันดับสอง และยังคงไล่จี้ ชาห์ลีฟฟุดดิน อาริฟฟิน โปรหนุ่มจากมาเลเซีย เพียงหนึ่งสโตรก โดย อาริฟฟิน ผู้นำจากรอบสอง รอบนี้หวดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 รักษาตำแหน่งผู้นำต่อที่สกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 199
สุธีพัทธ์ ซึ่งคว้าแชมป์ไต้หวัน กลาส ไทฟง โอเพ่น ปี 2023 ขณะที่ อาริฟฟิน จบที่สองร่วมในรายการเดียวกัน เผยหลังเกมว่า “ผมออกสตาร์ทได้ช้ามาก เบอร์ดี้แรกของผมอยู่ที่หลุมแปด วันนี้มันยากลำบากมาก ผมรู้สึกไม่ดีเท่าสองวันแรก มีปัญหาในการตีช็อตขึ้นกรีนตลอดทั้งวัน ส่วนพรุ่งนี้ก็จะเล่นให้สนุก เพราะผมจะเล่นกับดีโน (อาริฟฟิน) เพื่อนของผม ก็จะเล่นตามแผนเดิม แล้วมารอดูกันว่าเป็นอย่างไร”
ขณะที่ สาริศ สุวรรณรัตน์ เร่งเครื่องหวด 7 อันเดอร์พาร์ 65 รวมสามวัน 12 อันเดอร์พาร์ 204 เท่ากับ จักรนาถ อินมี ที่ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 ทั้งคู่อยู่อันดับ 7 ร่วม โดยมี ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (65), รฐนน วรรณศรีจันทร์ (69) และอิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ (70) ตามมาที่อันดับ 10 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 11 อันเดอร์พาร์ 205
ทางด้าน สตีฟ ลิวตัน แชมป์เก่าชาวอังกฤษ หวดเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 รวมสามวันมี 9 อันเดอร์พาร์ 207 อยู่อันดับ 23 ร่วม ส่วน ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักกอล์ฟสมัครเล่นจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เก็บเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 รั้งอันดับ 29 ร่วม
ส่วนนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่นๆ ทำสกอร์ดังนี้ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (70), ธนภัทร พิชัยกุล (71) และ เอกปริษฐ์ หวู่ (70) สกอร์รวมคนละ 10 อันเดอร์พาร์ 206 อยู่อันดับ 15 ร่วม, ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย (69), วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ (71), ภาณุพล พิทยารัฐ (69) และภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (72) สกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 209 อยู่อันดับ 37 ร่วม